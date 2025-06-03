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Хотите плоский живот? Эти 5 привычек от от легенды фитнеса ускорят процесс в разы

2:37
Спорт

Справиться с жировыми отложениями на животе может быть непросто, но если следовать советам легенды фитнеса Дениз Остин, процесс будет намного быстрее и эффективнее. Она делится пятью привычками, которые помогут не только сбросить жир на животе, но и укрепить пресс.

Спортивная девушка с шейкером
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная девушка с шейкером

Ходьба — простое, но эффективное решение

  • Ходьба — это одно из самых доступных и эффективных упражнений для сжигания жира на животе. Дениз рекомендует ходить хотя бы 30 минут в день, чтобы ускорить обмен веществ и начать терять жир. Ходьба помогает поддерживать здоровый вес и улучшает общую выносливость, а с добавлением утяжелителей или изменения рельефа можно повысить интенсивность тренировки.

Кардионагрузка — ключ к здоровому телу

  • Кардио-упражнения, такие как езда на велосипеде, пиклбол или аэробные тренировки, являются отличными способами сжигать жир на животе. Дениз советует заниматься кардионагрузками по 30 минут пять раз в неделю. Регулярность таких тренировок придаст вам энергии и поможет добиться видимых результатов.

Целевые тренировки на пресс

  • Для того, чтобы проработать жир на животе, нужно добавить целевые тренировки. Дениз предлагает упражнения, которые удлиняют и сжимают мышцы живота, тем самым борясь с висцеральным жиром, который обвивает органы. Потрясающие пилатес-тренировки для пресса и короткие 10-минутные тренировки для живота станут отличным дополнением к вашему распорядку.

Питание, ускоряющее метаболизм

  • Правильная диета — это неотъемлемая часть процесса похудения. Дениз рекомендует включать в рацион продукты, ускоряющие обмен веществ, такие как яйца, авокадо, грецкие орехи, а также крестоцветные овощи, такие как капуста и брокколи. Эти продукты помогают уменьшить воспаление и поддерживают нормальную работу организма.

Йога — тренировка для всего тела

  • Йога — это отличная тренировка для пресса и всего тела. Дениз считает йогу важным элементом борьбы с жиром на животе, так как она помогает привести в тонус пресс и работает с глубокой мускулатурой. Йога развивает гибкость, улучшает осанку и активно сжигает жир.

Привычки, которые работают

Следуя этим простым привычкам, можно не только избавиться от упрямого жира на животе, но и улучшить общую физическую форму. Главное — регулярность и здоровый образ жизни.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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