Этот 10-минутный комплекс эффективнее бега на 70% — утверждают в NASA

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Если у вас не хватает времени на тренировки или вы не любите бег, NASA предлагает решение, которое изменит ваш подход к кардио-тренировкам.

Фото: Designed be Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женская тренировка по фитнесу на мини-батутах

Прыжки на мини-батуте — эффективнее бега

Исследования NASA подтверждают: всего 10 минут прыжков на мини-батуте могут быть на 70% эффективнее 30 минут бега трусцой. Этот веселый способ тренировки улучшает выносливость, сердечно-сосудистую силу и развивает баланс, не перегружая суставы. В отличие от бега, где удары передаются на колени и лодыжки, прыжки равномерно распределяют нагрузку по всему телу, что делает упражнение менее травматичным.

Как это работает

Всё, что вам нужно — это мини-батут, который легко найти и хранить дома. Прыжки можно адаптировать под свой уровень, добавляя простые оздоровительные прыжки, прыжки с места на место или танцевальные элементы. Это занятие не только улучшает физическую форму, но и делает тренировки веселыми и разнообразными.

Преимущества для здоровья

Прыжки на батуте — отличное упражнение с минимальной травматичностью. Они поглощают до 85% ударной нагрузки по сравнению с бегом, что снижает риск повреждений и помогает быстрее восстановиться. Кроме того, прыжки активируют лимфатическую систему, улучшая иммунитет и выводя токсины.

Эти тренировки особенно полезны при восстановлении после травм, так как они не нагружают суставы, как бег или другие интенсивные кардио-нагрузки. В дополнение, прыжки улучшают баланс, координацию и силу корпуса.

Преимущества мини-батута

Щадящий эффект для суставов: менее болезненно, чем бег.

менее болезненно, чем бег. Лимфодренаж: активирует лимфатическую систему.

активирует лимфатическую систему. Гибкость: можно тренироваться дома, не выходя на улицу, в любую погоду.

можно тренироваться дома, не выходя на улицу, в любую погоду. Увлекательность: тренировка может быть веселой и легкой, если включить любимую музыку.

Если у вас плотный график или ненависть к бегу, замените пробежку 10 минутами прыжков. Это эффективно и намного более увлекательно, чем очередной круг вокруг дома!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

