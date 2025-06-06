Гормоны молодости: какие упражнения повышают тестостерон после 40

Снижение тестостерона, потеря мышечной массы, замедление метаболизма — после 40 лет тело начинает меняться. Но эти изменения можно не просто замедлить, а повернуть вспять.
Фитнес-тренер Ирина Ротач раскрыла уникальную методику тренировок, которая работает как природный эликсир молодости.
После сорока организм особенно остро нуждается в грамотной физической активности. Секрет эффективности — в особом сочетании аэробных и анаэробных нагрузок, которые вместе:
Идеальная тренировка для тех, кто хочет оставаться молодым, включает три ключевых элемента. Начинать стоит с динамичной разминки — ходьбы с высоким подниманием бедра и подъемов на носки, которые разогревают тело и улучшают кровообращение.
Основная часть должна сочетать силовые упражнения (отжимания, динамическую планку) и взрывные движения (те самые приседания с выпрыгиванием), которые заставляют гормональную систему работать по-молодому.
Завершать тренировку необходимо тщательной растяжкой — наклонами в стороны и глубокими выпадами, которые сохраняют подвижность суставов и предотвращают возрастную скованность, пишет Men Today.
Тестостеро́н — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.
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