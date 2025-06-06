Гормоны молодости: какие упражнения повышают тестостерон после 40

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Снижение тестостерона, потеря мышечной массы, замедление метаболизма — после 40 лет тело начинает меняться. Но эти изменения можно не просто замедлить, а повернуть вспять.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тренировка

Фитнес-тренер Ирина Ротач раскрыла уникальную методику тренировок, которая работает как природный эликсир молодости.

Гормональное омоложение через движение

После сорока организм особенно остро нуждается в грамотной физической активности. Секрет эффективности — в особом сочетании аэробных и анаэробных нагрузок, которые вместе:

Стимулируют выработку тестостерона через взрывные упражнения вроде приседаний с выпрыгиванием

Активизируют гормон роста благодаря интервальным нагрузкам

Сохраняют мышечную массу, предотвращая возрастную атрофию

Поддерживают эластичность суставов через комплексную работу тела

Универсальная формула тренировки

Идеальная тренировка для тех, кто хочет оставаться молодым, включает три ключевых элемента. Начинать стоит с динамичной разминки — ходьбы с высоким подниманием бедра и подъемов на носки, которые разогревают тело и улучшают кровообращение.

Основная часть должна сочетать силовые упражнения (отжимания, динамическую планку) и взрывные движения (те самые приседания с выпрыгиванием), которые заставляют гормональную систему работать по-молодому.

Завершать тренировку необходимо тщательной растяжкой — наклонами в стороны и глубокими выпадами, которые сохраняют подвижность суставов и предотвращают возрастную скованность, пишет Men Today.

Уточнения

Тестостеро́н — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.

