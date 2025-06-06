Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спальня раскроет свои грязные секреты: эти 6 мест — настоящие рассадники заразы
Голодная комиссия — злая комиссия: зачем студенты в вузах кормят преподавателей на госэкзаменах
Поклонникам Юры Борисова лучше закрыть уши: вот что Николай Цискаридзе сказал об Аноре
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Кадровая ротация под угрозой: на рынке труда замедляется найм
Лей, но не ошибись: незаметные просчёты с маслом, которые добивают даже новый двигатель
Скрытый суперфуд из супермаркета: спасёт сосуды и суставы
Почему рассада погибает после высадки: 7 ошибок, которые совершают даже опытные дачники
Они весят меньше, но живут дольше: в чём секрет маленьких собак

Хотите рельеф? Забудьте про многочасовое кардио — вот что действительно работает

1:41
Спорт

Хотите просушить тело без потери мышечной массы? Тренер Елизавета Прокудина раскрыла ключевые принципы эффективной "сушки" — без жёстких диет и изнурительных кардио.

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

Почему силовые тренировки — основа жиросжигания?

Многие ошибочно полагают, что для похудения нужно бегать до изнеможения или садиться на жёсткие диеты.

Однако главным инструментом для сохранения мышц при сжигании жира остаются силовые упражнения. Приседания, становая тяга, жимы и подтягивания задействуют крупные мышечные группы, ускоряют метаболизм и дают телу сигнал: "Сохраняй мышцы, они нужны!"

Как правильно сочетать тренировки и питание?

Силовые нагрузки 3-4 раза в неделю — базовые упражнения (приседания, тяги, жимы) поддерживают мышечный объем и формируют рельеф.

Кардио — умеренно — 2-3 сессии в неделю по 30-40 минут (быстрая ходьба, плавание, велосипед).

Избыток кардио может сжигать не только жир, но и мышцы.

Дефицит калорий 15-20% — слишком резкое урезание рациона приведёт к потере мышечной массы и замедлению метаболизма.

Почему это работает?

Силовые тренировки повышают уровень гормонов, отвечающих за жиросжигание (тестостерон, гормон роста).

Базовые упражнения требуют больше энергии на восстановление, что увеличивает расход калорий даже в покое.

Умеренный дефицит позволяет телу использовать жир как топливо, не трогая мышцы, пишет Men Today.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Российский шоу-бизнес
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе Аудио 
Биология обмана: пойман первый двойник на ЕГЭ-2025
Происшествия
Биология обмана: пойман первый двойник на ЕГЭ-2025 Аудио 
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Здоровье
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин Аудио 
Популярное
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться

Если за вами едет машина ДПС — это не всегда сигнал тревоги. Рассказываем, как вести себя спокойно, не нарушая правил и своих прав.

ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Глубокий тыл отменяется: Кедми призвал Россию не расслабляться даже в Сибири Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Последние материалы
Спальня раскроет свои грязные секреты: эти 6 мест — настоящие рассадники заразы
Голодная комиссия — злая комиссия: зачем студенты в вузах кормят преподавателей на госэкзаменах
Поклонникам Юры Борисова лучше закрыть уши: вот что Николай Цискаридзе сказал об Аноре
Хотите рельеф? Забудьте про многочасовое кардио — вот что действительно работает
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Кадровая ротация под угрозой: на рынке труда замедляется найм
Скрытый суперфуд из супермаркета: спасёт сосуды и суставы
Почему рассада погибает после высадки: 7 ошибок, которые совершают даже опытные дачники
Лей, но не ошибись: незаметные просчёты с маслом, которые добивают даже новый двигатель
Они весят меньше, но живут дольше: в чём секрет маленьких собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.