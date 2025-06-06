Хотите рельеф? Забудьте про многочасовое кардио — вот что действительно работает

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Хотите просушить тело без потери мышечной массы? Тренер Елизавета Прокудина раскрыла ключевые принципы эффективной "сушки" — без жёстких диет и изнурительных кардио.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

Почему силовые тренировки — основа жиросжигания?

Многие ошибочно полагают, что для похудения нужно бегать до изнеможения или садиться на жёсткие диеты.

Однако главным инструментом для сохранения мышц при сжигании жира остаются силовые упражнения. Приседания, становая тяга, жимы и подтягивания задействуют крупные мышечные группы, ускоряют метаболизм и дают телу сигнал: "Сохраняй мышцы, они нужны!"

Как правильно сочетать тренировки и питание?

Силовые нагрузки 3-4 раза в неделю — базовые упражнения (приседания, тяги, жимы) поддерживают мышечный объем и формируют рельеф.

Кардио — умеренно — 2-3 сессии в неделю по 30-40 минут (быстрая ходьба, плавание, велосипед).

Избыток кардио может сжигать не только жир, но и мышцы.

Дефицит калорий 15-20% — слишком резкое урезание рациона приведёт к потере мышечной массы и замедлению метаболизма.

Почему это работает?

Силовые тренировки повышают уровень гормонов, отвечающих за жиросжигание (тестостерон, гормон роста).

Базовые упражнения требуют больше энергии на восстановление, что увеличивает расход калорий даже в покое.

Умеренный дефицит позволяет телу использовать жир как топливо, не трогая мышцы, пишет Men Today.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

