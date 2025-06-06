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Эти 5 упражнений заменят 1000 скручиваний! Тренер раскрыла секрет плоского живота

1:30
Спорт

Мечтаете о крепком прессе, но надоели бесконечные скручивания? Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась профессиональной методикой, которая прокачает ваш корпус без тренажёров и изнурительных тренировок.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Почему сильный пресс — это вопрос не только красоты?

Мышцы живота — настоящий каркас нашего тела. Они удерживают позвоночник, защищают от болей в спине, делают движения более чёткими и даже улучшают работу внутренних органов.

Но большинство людей по-прежнему качают пресс неправильно, тратя время на бесконечные скручивания, которые дают минимальный эффект.

Как тренироваться по-новому?

Главный секрет — в комплексной нагрузке. Вместо изолированных движений нужны упражнения, которые включают сразу несколько мышечных групп. Например, планка с прыжками не только прорабатывает пресс, но и запускает жиросжигание за счёт кардионагрузки. Усложнённая планка с поочерёдным подтягиванием коленей к груди усиливает стабилизацию корпуса, а "скалолаз" в быстром темпе буквально "прожигает" жировую прослойку.

Для тех, кто хочет подчеркнуть талию, идеально подойдут боковые скручивания — они точечно прорабатывают косые мышцы, убирая ненавистные "ушки". А скручивания с поднятыми ногами особенно эффективны для нижнего пресса, который часто остаётся проблемной зоной даже у тренированных людей, пишет Men Today.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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