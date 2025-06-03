10 минут в день — и ваше тело изменится: что делает растяжка с организмом

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Всего 10 минут растяжки в день могут изменить ваше самочувствие, сон и даже здоровье сердца. Вот что происходит внутри организма, когда вы делаете растяжку регулярно.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Упражнение на растяжку тела

1. Ваши мышцы и суставы скажут вам "спасибо"

Растяжка — это не просто разминка перед тренировкой. Она улучшает гибкость, увеличивает диапазон движений и снижает риск травм.

Например, офисные работники, которые растягивались всего 10 минут дважды в неделю, заметили значительное уменьшение боли в спине, шее и плечах. А спортсмены, включающие динамическую растяжку (например, выпады и круговые движения руками) перед тренировкой, реже получают травмы.

2. Ваш сон станет глубже

Растяжка перед сном — это не просто ритуал расслабления. Исследования показывают, что она улучшает кровообращение, снижает мышечное напряжение и даже помогает при бессоннице. Люди, которые растягивались вечером, засыпали быстрее и реже просыпались ночью.

3. Кровообращение улучшится, а сердце станет крепче

После тренировки растяжка помогает кровеносным сосудам быстрее восстанавливаться. В одном исследовании у людей, которые растягивались после физической нагрузки, функция сосудов ухудшалась на 25% (против 50% у тех, кто этого не делал). Это значит, что растяжка может снизить риск сердечных заболеваний в долгосрочной перспективе.

4. Вы будете меньше болеть и дольше оставаться подвижным

С возрастом мышцы и суставы теряют эластичность, но ежедневная растяжка замедляет этот процесс. Она уменьшает скованность, улучшает осанку и даже помогает сохранить независимость в пожилом возрасте.

Уточнения

Растя́жка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.

