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Секрет активного долголетия: какой спорт врачи рекомендуют всем после 50 лет

2:00
Спорт

Современные исследования перевернули представления о возрасте. Оказывается, после 50 лет наше тело особенно остро нуждается в движении — не изнурительных тренировках, а грамотной регулярной активности.

Спортивный мужчина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивный мужчина

Всемирная организация здравоохранения называет физические упражнения лучшей профилактикой возрастных заболеваний. Всего 150 минут умеренной активности в неделю снижают риск диабета на 40%, защищают сердце и сосуды, а главное — сохраняют ясность ума, отодвигая угрозу деменции.

Скандинавская ходьба — революция для тех, кому за 50

Среди всех видов активности специалисты особенно выделяют скандинавскую ходьбу с палками. Этот кажущийся простым вид спорта — настоящая находка для зрелого возраста. В отличие от обычной прогулки, он задействует практически все группы мышц — от плечевого пояса до стоп.

Палки помогают распределить нагрузку, снижая давление на суставы, что критически важно при возрастных изменениях опорно-двигательного аппарата. Но главное чудо происходит внутри организма — такая ходьба улучшает кислородный обмен, стимулирует работу мозга и даже способствует выработке "гормонов молодности".

Как превратить прогулку в терапию?

Секрет эффективности — в осознанном движении. Не просто бродить по парку, а практиковать интервальную ходьбу: 3 минуты быстрого темпа, затем 2 минуты спокойного шага. Добавьте элементы дыхательной гимнастики — глубокий вдох на 4 шага, медленный выдох на 6 шагов.

Для усиления эффекта выбирайте маршруты с небольшими подъемами — они укрепляют сердечную мышцу без риска перегрузок. Идеально, если удастся найти компанию единомышленников — социальный аспект не менее важен для психического здоровья, чем физическая нагрузка.

Уточнения

Скандина́вская ходьба́ или северная ходьба (англ. Nordic walking — «северная ходьба», фин. sauvakävely — «ходьба с палками») — ходьба с палками, вид физической активности, в которой используются определённая методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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