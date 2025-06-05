Лучшие тела показали в Валенсии: как старейший бодибилдер в Европе дал фору молодым

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Выходные наращивания мышечной массы и тренировки корпуса прошли в Валансе. В Дроме прошел Европейский кубок по натуральному бодибилдингу.

Фото: Designed be Freepik by sergeycauselove, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка мужчины

Организованный Французской федерацией фитнеса и натурального бодибилдинга, он объединил более ста спортсменов мужского и женского пола всех категорий.

Категория "Vintage 4" для тех, кому за 70, стала одним из самых запоминающихся моментов турнира, с заметным присутствием Мишеля Лескюра, 83 года, который считается старейшим бодибилдером в Европе.

Мишель Лескюр является хедлайнером выпуска 2024 года. Приглашенный всего за две недели до соревнований, он не колеблясь отправился в путь, чтобы снова выйти на сцену, спустя 40 лет после своего самого первого участия в соревновании по бодибилдингу в 1986 году. Его выход, подтянутый и с кожей, покрытой "загаром", характерным для этого вида спорта, вызвал аплодисменты публики.

Но для него самое важное в другом: "Бодибилдинг — это не тщеславие. Это сила духа. Вот что я хочу сохранить", — признается он.

В его деревне никто не знает, что он бодибилдер, и это его не беспокоит. Стефан Бонне, президент федерации, в восторге от разнообразия и уровня спортсменов, представленных в этом году. И уже надеется снова встретиться с Мишелем Лескуром в следующем году, чтобы отпраздновать 40 лет его практики с размахом.

Уточнения

Вале́нсия (вал. València [vaˈlensja], исп. Valencia [baˈlenθja]) — город в Испании, центр автономного сообщества Валенсия и одноимённой провинции.

