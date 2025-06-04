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Состав тела: действительно ли генетика влияет на результаты в спорте?

1:18
Спорт

Генетика начала свои эксперименты с монахом Грегором Менделем в 1866 году. Существует так много исследований и разработок, что они вызывают сомнения у большинства, например: влияет ли генетика на состав тела?

Стройная фигура девушки
Фото: Designed be Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройная фигура девушки

"Невозможно сказать, что более 40 факторов, которые влияют на гипертрофию мышц, действуют определенным образом среди каждого из известных биотипов, тем самым порождая различные или специфические реакции для каждого из них. Генетика определяет значительную часть вашего потенциала, но это не связано напрямую с биотипом", — говорит технический менеджер Bio Ritmo Гильерме де Алмейда и Леме.

Поэтому следует думать о тренировках, а не о генетических проблемах. Алмейда продолжил, что только график может повлиять на достижения человека.

"Поэтому, прежде чем думать, что тип телосложения должен определять назначение тренировок или даже что он отвечает за то, достигнете ли вы результатов, важно работать над объемом и интенсивностью. Выбирая упражнения, создавая более эффективные тренировки и планируя программу с частотой, которая способна интегрировать все переменные, которые, по сути, влияют на результаты", — заключил он.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Состав тела: действительно ли генетика влияет на результаты в спорте?
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