Теннисистка Людмила Самсонова: Иногда нужно просто забыть о теннисе и отдохнуть

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Российская теннисистка Людмила Самсонова дошла до четвертого круга на "Ролан Гаррос", где проиграла седьмой ракетке турнира — китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 3:6. Самсонова рассказала о турнире и своих впечатлениях о нем.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ракетка и мячи для большого тенниса

"Сегодня я играла без болевых ощущений. Скорее всего, мне нужно было лучше планировать нагрузки. В будущем буду осторожнее с парной игрой — обязательно поговорю с партнёршей и посмотрим, как можно это исправить. Без участия в паре мне было бы намного легче сыграть сегодняшний матч", — отметила Самсонова.

Она рассказала, что ей важно расслабиться и иногда вообще забыть о теннисе, пишет argumenti. ru.

"Есть периоды, когда я просто тренируюсь дома. Например, сейчас у меня будет три дня отдыха — это необходимая мера для меня, иначе я просто не выдержу", — отметила теннисистка.

Во время интервью журналисты заметили у Людмилы изящные украшения. Она рассказала, что очень любит бриллианты.

"Не нужен мне ни люкс, ни дизайнерские сумки — мне нравится блеск камней", — заключила теннисистка.

Уточнения

Людми́ла Дми́триевна Самсо́нова (род. 11 ноября 1998, Оленегорск, Россия) — российская теннисистка, по ходу своей карьеры также представлявшая на соревнованиях Италию.

