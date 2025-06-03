Казахстанский боксер дважды отправил Джалолова в нокдаун

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Казахский боксёр Токтарбек Танаткан в составе сборной Китая выступит в финале турнира по боксу Thailand Open-2025.

Фото: Work created under contract with the Department of Tourism, Ministry of Tourism and Sports. Published with author's permission by Mr.Peerapong Prasutr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бокс

В весовой категории 80 кг Танахан сразился с Самандаром Джалоловым из Узбекистана. В первом раунде судьи признали преимущество Джалолова и зафиксировали счет 5:0. Однако это не остановило Танахана. Во втором и третьем раундах он дважды отправил соперника в нокдаун, полностью изменив ход поединка.

В итоге он победил единогласным решением всех судей и вышел в финал турнира.

Токтарбек Танахан является чемпионом Азиатских игр 2022 года в Ханчжоу и серебряным призером чемпионата мира 2023 года. Эта победа — четкий сигнал его главным соперникам в преддверии предстоящих Олимпийских игр.

Уточнения

Тохтарбек Танатхан (каз. Тоқтарбек Таңатқан; род. 18 ноября 1996) — китайский боксёр-любитель, этнический казах, выступающий в средней и в полутяжёлой весовых категориях.

