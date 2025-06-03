Слишком высока цена: Криштиану Роналду отвергли три футбольных клуба

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Три бразильские команды отвергли возможность выступления за них Криштиану Роналду, который покинет "Аль-Наср".

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Иванович Вепрёв, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Криштиану Роналду ЧМ 2018

"Эта глава закрыта", — написал Роналду в социальных сетях, и теперь испанские СМИ сообщают, что португалец в беде.

Текущий контракт Криштиану истекает через месяц, поэтому он сможет присоединиться к своей новой команде в качестве свободного агента. Президент ФИФА Джанни Инфантино недавно выразил надежду, что португальская звезда сыграет на предстоящем Клубном чемпионате мира.

"Возможно, он перейдет в один из клубов (которые будут принимать участие в Клубном чемпионате мира), переговоры ведутся с несколькими из них. Никто не знает, что произойдет, осталось еще несколько недель", — сказал итальянец.

Согласно сообщениям, некоторые клубы не спешат подписывать легенду футбола из-за его высоких финансовых требований. Немногие команды могут позволить себе Криштиану, который зарабатывал 200 миллионов евро в год в Al Nasr.

Источник отметил, что бразильские команды, такие как Palmeiras из Сан-Паулу и дуэт Flamengo и Botafogo из Рио-де-Жанейро, вообще не заинтересованы. Напомним, Клубный чемпионат мира ФИФА, который проходит в США, стартует 14 июня.

Уточнения

Джа́нни Инфанти́но (итал. Gianni Infantino; полное имя Джованни Винченцо Инфантино, итал. Giovanni Vincenzo Infantino; род. 23 марта 1970, Бриг, Вале, Швейцария) — спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности.

