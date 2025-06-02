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Властелин колец: Лефтерис Петруниас вошел в историю —он стал чемпионом Европы в 8-й раз

1:17
Спорт

"Властелин колец" или гимнаст Лефтерис Петруниас получил от судей 14 400 баллов, столько же, сколько и турок Адем Асил, с которым он разделил первое место.

Лефтерис Петруниас
Фото: commons.wikimedia.org by Pierre-Yves Beaudouin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Лефтерис Петруниас

Третью медаль забрал армянин Артур Аветисян с 14 366 очками, в самом сбалансированном финале из всех, так как 1-е и 6-е места разделяло всего 0,067 очков.

Результаты в финале на кольцах: Лефтерис Петруниас (ГРЕЦИЯ) 14,400 очков Адем Асил (Турция) 14,400 очков Артур Аветисян (Армения) 14,366 очков Никита Симонов (Азербайджан) 14,333 очков Кортни Туллок (Великобритания) 14,333 очков Гарри Хепуорт (Великобритания) 14,333 очков Ваагн Давтян (Армения) 14,166 очков. Самир Айт Саид (Франция) 14,066.

Уточнения

Спорти́вная гимна́стика — вид спорта, включающий в себя соревнования на гимнастических снарядах, в вольных упражнениях и в опорных прыжках. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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