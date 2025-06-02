3D-симуляция показала, что произойдет в гонке между Усэйном Болтом, лошадью и гепардом

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3D-симуляция показала, что произойдет, если Усэйн Болт сразится с лошадью и гепардом на дистанции 100 метров, установив мировой рекорд скорости.

Фото: Yohan Blake by Nick Webb from London, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Спринтер

Болт был самым быстрым человеком на планете в течение 17 лет, пробежав 9,69 в мужском финале забега на 100 метров в Пекине 2008 года и став новым мировым рекордсменом.

Год спустя, на чемпионате мира 2009 года, он установил новый рекорд — 9,58 на 100 метрах и 19,19 на 200 метрах, чтобы удержать этот рекорд. В последней симуляции появилось множество претендентов — во главе с лошадью и гепардом.

Симуляция предоставлена каналом YouTube, который добавил кенгуру и вернувшуюся борзую для большего эффекта. Гепарду и борзой требуется около пяти метров, чтобы уверенно оторваться от остальных, причем гепард продолжает ускоряться, прежде чем одержать победу со значительным отрывом.

На втором месте борзая, а лошадь набирает обороты на дистанции 100 метров и финиширует на третьем месте. Затем следует Болт на четвертом месте, а кенгуру замыкает гонку на пятом месте.

Уточнения

Усэ́йн Сент-Ле́о Болт (англ. Usain St. Leo Bolt; род. 21 августа 1986 года, Шервуд-Контент, приход Трелони, Ямайка) — ямайский легкоатлет, специализировался в беге на короткие дистанции, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин).

