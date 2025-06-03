Этот 22-летний талант отказал Баварии и выбрал Барселону

Несмотря на интерес со стороны мюнхенской "Баварии", которая была готова предложить выгодные условия для трансфера футболист Фермин Лопес категорически отказался от перехода.
Он хочет остаться в "Барсе". Решение 22-летнего Фермина на фоне его активного сезона выглядит очень важным. Футболист в 2024/25 провел 46 матчей, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач. Да, он очень часто выходил со скамейки запасных, но сумел зарекомендовать себя как надежный и универсальный игрок полузащиты.
Кстати, сейчас позиция "десятки" в составе "Барсы" закреплена за Дани Ольмо, но травмы испанского игрока открыли возможность для Лопеса. Фермин уверенно демонстрирует зрелую игру, высокий уровень взаимодействия с партнерами и эффективность в атаках.
«Бава́рия» (нем
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