Этот 22-летний талант отказал Баварии и выбрал Барселону

Несмотря на интерес со стороны мюнхенской "Баварии", которая была готова предложить выгодные условия для трансфера футболист Фермин Лопес категорически отказался от перехода.

Фото: pxhere.com is licensed under public domain Футбольное поле

Он хочет остаться в "Барсе". Решение 22-летнего Фермина на фоне его активного сезона выглядит очень важным. Футболист в 2024/25 провел 46 матчей, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач. Да, он очень часто выходил со скамейки запасных, но сумел зарекомендовать себя как надежный и универсальный игрок полузащиты.

Кстати, сейчас позиция "десятки" в составе "Барсы" закреплена за Дани Ольмо, но травмы испанского игрока открыли возможность для Лопеса. Фермин уверенно демонстрирует зрелую игру, высокий уровень взаимодействия с партнерами и эффективность в атаках.

Уточнения

«Бава́рия» (нем lang="de">Fußball-Club Bayern München e.V.; произношение: [ˈfuːsbalˌklʊp ˈbaɪɐn ˈmʏnçn̩] ) — немецкий профессиональный футбольный клуб из города Мюнхен. Основан в 1900 году.

