Американский боксёр Дэвис критикует Жанибека и вызывает его на бой

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Американский боксер среднего веса Кайрон Дэвис (19-3-1, 6 КО) заявил, что хочет сразиться со всеми чемпионами мира в своем дивизионе и открыто заявил о намерении стать соперником казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО).

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Жанибек является чемпионом мира по версиям WBO и IBF. Пояс WBA принадлежит кубинцу Эрисланди Ларе (31-3-3, 19 КО), а титул WBC — доминиканцу Карлосу Адамесу (24-1-1, 18 КО).

"Все эти парни стали чемпионами не просто так. Поэтому я не считаю никого из них легким противником. Каждый боксер, достигший этого уровня, — настоящий силач. Я хочу встретиться с каждым из них на ринге", — сказал Дэвис.

Американский спортсмен также анализировал своих соперников по отдельности. По его словам, Лара старше и физически слабее остальных. У Адамеса много слабых мест в защите.

"Он, наверное, самый универсальный боксер. Но иногда он может лениться. Но можно найти эффективный способ сразиться с каждым из них. Я хочу сразиться с этими парнями", — заключил о Жанибеке Дэвис.

Уточнения

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2023 года — 19-й по счёту чемпионат мира World Athletics, который проходил с 19 по 27 августа в Будапеште (Венгрия).

