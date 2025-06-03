Семья Берлускони продает Монцу: мы потратили много денег на мечту Сильвио

Monza продается. И это уже не просто слухи, потому что о намерении продать клуб объявил Паоло Берлускони, брат бывшего премьер-министра.
Вылет в Серию B произошел после 3 лет в Серии A и знаменует собой, по сути, конец эпохи, последние искры интуиции, которые были на футбольном поле у топ-менеджера.
"Со смертью Сильвио, который был истинным центром этого проекта, и после того, как были потрачены большие деньги на мечту, сегодня семья ищет надежную группу, которая может гарантировать будущее, которому можно передать клуб", — сказал Паоло.
Момент, который переживает Милан, выходя из очень тяжелого сезона, который выбил его из колеи, даже Лига чемпионов, считающаяся жизненно важной для баланса инвестиций и устойчивости.
"Я был вице-президентом в течение многих лет, и сегодня мне жаль видеть это таким. Сейчас "Милан" достиг дна", — добавил он в интервью Александре Коласанти.
Серия A 2024/25 (итал
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