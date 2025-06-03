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Криштиану Роналду покидает свою команду: известен клуб, куда он может перейти

2:26
Спорт

Молния витает в воздухе мирового футбола, когда Криштиану Роналду объявил о завершении своего сотрудничества с Al Nasr и ищет свою следующую команду.

Криштиану Роналду ЧМ 2018
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Иванович Вепрёв, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Криштиану Роналду ЧМ 2018

Среди сценариев также выделяется интерес Греции, на которую в ставках есть высокие коэффициенты. Криштиану Роналду уходит из Al Nasr. Португальская суперзвезда, которая своим присутствием на Аравийском полуострове по сути открыла ворота большому притоку игроков в более широкий регион, сообщил своей аудитории в посте на своей официальной странице в социальных сетях, что он покидает команду.

"Эта глава окончена. История? Она будет продолжаться. Благодарен всем", — написал лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов.

Из сообщения Роналду мы понимаем, что он продолжит играть в футбол. Не стоит забывать, что еще он хочет забить 1000 голов. Одна из целей Криштиану Роналду — участие в Клубном чемпионате мира 2025 года. На самом деле, он этого не скрывает, так что это может повлиять на следующую команду, за которую он будет играть.

Президент ФИФА Джанни Инфантино недавно говорил о нем. В своих заявлениях он подчеркнул, что может играть за одну из участвующих в соревновании команд.

"Криштиану Роналду также может играть за одну из команд. Ведутся переговоры с некоторыми клубами. Так что если какой-либо клуб наблюдает и заинтересован в подписании Роналду для Клубного чемпионата мира, кто знает. Еще есть несколько недель", — сказал генеральный директор ФИФА.

Стоит отметить, что одним из возможных трансферов для следующей команды Криштиану Роналду является "Ботафого".

Согласно Marca, чемпион Бразилии подал официальное предложение. Пока неизвестно, является ли это предложение, с одной стороны, реальным, а с другой — положительно или отрицательно ответит на него португальская суперзвезда.

На самом деле, в прошлом также был сценарий перехода Роналду в "Интер" в Майами. Трансфер, который впервые сделал бы его товарищем по команде с Лионелем Месси и стал бы абсолютно обязательным для просмотра образом на Клубном чемпионате мира 2025 года.

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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