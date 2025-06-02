Ролан Гаррос 2025: побежденный Артуром Фильсом, испанец Муньяр критикует французскую публику

Уступив французскому теннисисту Артуру Филсу в пяти сетах, испанец Хауме Муньяр потерпел горькое поражение и раскритиковал "цирк", устроенный толпой "Ролан Гаррос", который он назвал "самым тревожным" на трассе.
"Я буду предельно ясен в отношении толпы и не буду стесняться в выражениях", — предупредил Хауме Муньяр после вопроса об атмосфере, которая привела Артура Филса к победе на корте Сюзанны-Ленглен во втором круге.
Он добавил, что в Южной Америке тоже очень интенсивно.
"Но то, что я считаю полным отсутствием уважения — а здесь это часто случается — это то, что они скандируют без остановки, постоянно перебивают. И в конечном итоге это мешает игре двигаться вперед", — отметил он.
По словам теннисиста, зрителям это кажется прекрасным зрелищем, но спортсмены должны делать свою работу. Это не должно быть похоже на цирк.
"В какой-то момент матча, когда напряжение нарастает, они поют гимн, они останавливают подачу, между подачами они говорят глупости, просто чтобы отвлечь", — продолжил он, хотя и признает, что если он совершит "двойную ошибку или что-то еще, это его вина, а не их".
На просьбу сравнить атмосферу на "Ролан Гаррос" с другими турнирами на трассе Жауме Муньяр ответил, что это была "самая беспокоящая публика".
Хауме Антони Мунар Клар (каталанский: [ˈʒawmə muˈnaɾ, -ˈna]; испанский: [ˈɟʝawme muˈnaɾ]; род. 5 мая 1997 года в Сантаньи, Мальорка, Испания) — испанский теннисист; финалист одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2014); победитель одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2015); бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге.
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