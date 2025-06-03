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Если вы делаете эти 3 движения в 60 лет, ваше тело помолодеет на десятилетия

1:50
Спорт

Шестьдесят лет считаются средним возрастом по сегодняшним меркам, а это значит, что у вас еще может быть много ярких лет впереди. Вот почему поддержание отличной физической формы должно быть одним из главных приоритетов. Но как узнать, что вы настолько подтянуты и сильны, насколько должны быть в 60?

Девушка делает ягодичный мостик
Фото: Designed be Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка делает ягодичный мостик

Если вы можете выполнять приведенные ниже движения в 60 лет, вы буквально на десятилетия опережаете кривую физической подготовки.

Не нужно в 60 лет быть более активными, становиться более гибкими или увеличивать подвижность, нужно стать сильнее. Источника молодости не существует, но есть силовые тренировки.

Жим ногами или приседание

Жим ногами тренирует ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и квадрицепсы.

Вот как делать приседания с собственным весом:

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки по бокам.
  2. Опуститесь в приседания с собственным весом, сохраняя высокую грудь. Опускайтесь, пока бедра не станут параллельны полу. Надавите на пятки, чтобы подняться.

Жим от плеч с гантелями

  1. Держите корпус напряженным, стоя прямо с гантелями в каждой руке на уровне плеч.
  2. Выжимайте гантели над головой, пока руки полностью не выпрямятся.
  3. Контролируйте движение, чтобы опустить гантели на уровень плеч.

Движение тяги вниз

  1. Начните с того, что сядьте за тренажер для тяги верхнего блока, держась за перекладину хватом сверху на ширине плеч.
  2. Отведите плечи назад и вниз, одновременно тянув перекладину к верхней части груди.
  3. Задержитесь в нижней точке движения, прежде чем медленно отпустить перекладину обратно в исходное положение.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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