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Железные руки: как женщине удалось подтягиваться 24 часа без остановки и установить мировой рекорд

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Спорт

34-летняя австралийка Оливия Винсон почти в два раза побила предыдущий рекорд Гиннесса (4081 подтягивание), который установила полька Поля Горло.

Спортивная девушка
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная девушка

Винсон подтягивалась 24 часа и сделала 7079 подтягиваний. Австралийка готовилась три месяца, но её первая попытка установить рекорд не удалась из-за травмы бицепса. Однако она не сдалась и через несколько месяцев попробовала снова.

"Я сделала то, что считала невозможным", — призналась рекордсменка.

К 19 часу Винсон уже плохо себя чувствовала: она устала и её тошнило. Однако она не останавливалась, делая в среднем 5 подтягиваний в минуту.

Уточнения

Австра́лия (англ. Australia, МФА: [əˈstreɪljə], от лат. austrālis — «южный»), официальная форма — Австрали́йский Сою́з, или Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia, МФА: [ˈkɒm.ənˌwɛlθ əv əˈstreɪljə]) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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