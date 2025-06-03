5 утренних упражнений для женщин старше 40 лет, чтобы быстро сжечь жир на животе

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Жир на животе может быть настоящей проблемой, особенно с возрастом. В период пременопаузы и менопаузы гормональные изменения, такие как снижение уровня эстрогена и прогестерона, способствуют накоплению жира в области живота.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

Вот где в игру вступают утренние движения. Они запускают ваш метаболизм и готовят ваше тело к сжиганию жира в течение дня. Тренер Рене Симмс я делится тренировкой №1 для сжигания жира на животе, которую женщины старше 40 лет должны выполнять каждое утро.

"Движение тела по утрам эффективно "включает печь", помогая сжигать больше жира в течение дня", — объясняет Рене. "Гормональные изменения в период пременопаузы и менопаузы также могут повышать уровень гормонов стресса, таких как кортизол".

Женская способность управлять этими гормонами стресса имеет тенденцию к снижению. Вот почему становится важным, когда исполняется 40 лет и больше, корректировать тренировки так, чтобы они поддерживали, а не напрягали тело.

Планка в движении

Встаньте прямо, расставив ноги на ширину бедер. Сядьте на бедра, слегка согните колени и пройдитесь руками вперед, чтобы принять высокую планку. Задержитесь в высокой планке на мгновение, прежде чем пройтись руками по резинке и встать прямо.

Берпи с шагом вперед (без прыжка)

Встаньте прямо. Поставьте руки на пол и сделайте шаг назад в высокую планку. Сделайте шаг назад по одной, чтобы встать прямо. Для дополнительного движения вытянитесь над головой.

Ягодичный мост

Лягте на спину, согните колени, ступни на полу, руки по бокам. Надавите на пятки, чтобы поднять бедра к небу. Сожмите ягодицы в верхней точке. Контролируйте, чтобы опуститься.

Отжимание с вращением

Начните с высокой планки. При необходимости измените позу, опустившись на колени. Согните локти, чтобы опустить грудь к полу. Поднимитесь обратно. Поверните тело в одну сторону, подняв руку с той же стороны к небу. Вернитесь в центр и выполните то же движение с другой стороны.

Попеременные выпады (руки за головой или с отягощением)

Сделайте шаг вперед одной ногой и опуститесь в выпад. Вернитесь в положение стоя. Поменяйте ноги. Выполняйте упражнение, заложив руки за голову, чтобы задействовать верхнюю часть тела и улучшить осанку, или используйте утяжелители для дополнительного сопротивления.

Уточнения

Постоя́нная Пла́нка (квант де́йствия) — основная константа квантовой теории, коэффициент, связывающий величину энергии кванта электромагнитного излучения с его частотой, так же как и вообще величину кванта энергии любой линейной колебательной физической системы с её частотой.

