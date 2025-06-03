Четвертый раз подряд: именно он стал лучшим игроком Краснодара по итогам голосования

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В последнем месяце чемпионата России по футболу был выбран лучший игрок "Краснодара". Им стал вратарь, который в четвертый раз подряд занял первое место в голосовании. Он обеспечил надежную защиту ворот в ключевом матче против московского "Динамо". Станислав Агкацев получил 29,7% голосов. За сезон 2024/2025 он уже пять раз признавался лучшим игроком по результатам опросов.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ФК "Краснодар"

Второе место занял Эдуард Сперцян, как и в предыдущем месяце. Он набрал 26% голосов. В майских играх Сперцян успешно реализовал пенальти и сделал две результативные передачи, сообщает kubanpress.ru.

Третье место в голосовании занял Джон Кордоба, который набрал 25,3% голосов. Колумбийский нападающий отметился двумя голами в последних двух турах и завершил сезон, став лучшим бомбардиром "Краснодара", как сообщает пресс-служба клуба.

Уточнения

«Краснода́р» — российский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в чемпионате России.

