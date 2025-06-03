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Потрясающие результаты без тяжёлых весов: японское упражнение для осанки и укрепления корпуса

3:43
Спорт

Иногда, чтобы проработать корпус и улучшить осанку, не обязательно ложиться на коврик или использовать тяжёлые веса. Одно удивительное упражнение, популярное в Японии в рамках метода Сакума, поможет укрепить пресс, спину и плечи, улучшая силуэт без лишней нагрузки.

Девушка с фитнес ковриком
Фото: Designed be Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Девушка с фитнес ковриком

Что делает это упражнение таким эффективным

Основная цель этого упражнения — активация глубоких мышц тела: живота, спины и плеч. Это движение не требует больших усилий, но оно значительно влияет на осанку и помогает поддерживать правильное положение тела в течение дня. Упражнение активирует мышцы, которые часто не работают в повседневной жизни, и способствует улучшению осанки, что особенно полезно для тех, кто долго сидит.

Преимущества упражнения включают улучшение стабильности корпуса, активизацию поперечных и косых мышц живота, а также укрепление поясницы и плеч. Регулярное выполнение поможет не только укрепить мышцы, но и снизить риск болей в спине и пояснице, а также помочь уменьшить "пухлый" живот.

Как выполнить упражнение: пошаговое руководство

Исходное положение

  • Сядьте на край стула, поставьте ноги на ширину плеч, ступни на полу. Наклонитесь вперёд, держа спину прямой и ровной, не выгибая её. Плечи должны быть чуть выше колен. Скрестите руки, захватив противоположное запястье или локоть, и коснитесь локтями колен. Это положение активирует мышцы живота и спины.

Подъем рук

  • Не двигая туловищем, медленно поднимите руки (которые остаются скрещенными) над головой. Поднимайте их до максимально возможной высоты, не выпрямляя спину и не меняя наклон тела. Поднимайте руки плавно и контролируемо, чувствуя растяжение между лопатками и в плечах.

Удержание и возвращение

  • Когда руки достигнут наивысшей точки, удерживайте их на 6 секунд, дыша спокойно. Затем медленно опустите руки, вернувшись в исходное положение. Повторите цикл 10 раз, сохраняя контроль над движением и осознание положения тела.

Мышцы, которые работают

Это упражнение задействует весь корпус. Мышцы живота (поперечные и косые), параспинальные мышцы и плечи активно работают, поддерживая устойчивость тела и обеспечивая стабильность во время движения. Особенно полезно это упражнение для укрепления глубоких мышц спины, что способствует улучшению осанки и предотвращению болей в пояснице.

Советы и ошибки, которых стоит избегать

  • Неподвижность спины: во время выполнения упражнения спина должна оставаться прямой и стабильной, не выгибая её.
  • Не поднимайте пятки: стопы должны быть уверенно поставлены на землю.
  • Контролируемая амплитуда: поднимайте руки плавно, не пытаясь сделать движение слишком большим или форсированным.
  • Расслабленная шея: избегайте напряжения в шее и плечах. Представьте, что плечи отводятся от ушей.

Почему это упражнение стоит попробовать

Это упражнение идеально подходит для людей, которые много сидят или ищут способ укрепить корпус без нагрузок на суставы. Оно помогает не только улучшить осанку, но и укрепить глубокие мышцы живота и спины, которые редко активируются в обычной жизни. С добавлением в ежедневную рутину, это упражнение способствует здоровому и стройному телу, улучшая осанку и силуэт.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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