Откройте новые горизонты: 5 уникальных упражнений для рук без оборудования

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Когда речь идет о тренировке рук, мы часто представляем себе классические отжимания или сгибания рук с гантелями. Но что если я скажу вам, что существует целый ряд упражнений с собственным весом, которые значительно более эффективны для развития силы и рельефности рук? Эти движения могут показаться необычными, но они на самом деле дают отличные результаты, активируя не только мышцы рук, но и стабилизаторы, а также улучшая общую координацию.

Фото: freepik by racool-studio спорт

Сегодня расскажем вам о пяти таких упражнениях, которые можно выполнять без оборудования, а также поделимся советами тренеров для правильного выполнения и предотвращения травм.

Медвежья прогулка

Это упражнение на первый взгляд может показаться игрой, но оно вызывает настоящую бурю в ваших плечах, трицепсах и предплечьях. Для выполнения медвежьей прогулки садитесь на пол, ставьте руки и ноги на землю, при этом колени должны быть всего в нескольких сантиметрах друг от друга. Спина должна быть прямой, и из этого положения начинайте шагать вперед, чередуя правую руку и левую ногу, затем левую руку и правую ногу. Очень важно поддерживать туловище параллельно земле, не допуская его опускания.

Контролируйте движение, держите пресс напряженным и равномерно распределяйте вес между руками и ногами. Используйте пальцы, чтобы "схватить" пол. Это упражнение отлично развивает предплечья, которые часто остаются незадействованными в традиционных упражнениях.

Дюймовый червяк с изометрическим упором

Это упражнение комбинирует растяжку, контроль и силу. В варианте с изометрическим упором оно становится еще более полезным для укрепления рук. Начните с положения стоя и наклонитесь вперед до тех пор, пока руки не коснутся пола. Затем поднимитесь в положение планки (плечи над запястьями) и удерживайте эту позу 5-10 секунд, делая акцент на трицепсах и сдерживая локти. После этого вернитесь назад, шагая руками по направлению к ногам.

Главное — сосредоточиться на удержании в планке. Упритесь руками в пол, как будто хотите оттолкнуться, но не двигайтесь. Это создает мощное изометрическое напряжение, которое отлично прорабатывает плечи и трицепсы.

Динамический крабовый захват

Еще одно нестандартное упражнение, которое активно задействует трицепсы и плечи. Сядьте на пол, согните ноги, поставив ступни на пол, а руки положите позади себя, пальцы направлены к ягодицам. Поднимите бедра, пока они не окажутся в положении перевернутого моста. Затем поднимите одну руку и поверните туловище в сторону, пытаясь поднять руку высоко над головой, как будто вы хотите достать что-то позади себя. Вернитесь в исходное положение и повторите для другой стороны.

Не забывайте о запястьях — старайтесь не перегружать их. Равномерно распределяйте вес, задействуйте ягодицы, чтобы снять нагрузку с рук.

Упрощенный обход стены

Хотя это гимнастическое упражнение, оно отлично укрепляет плечи и руки. Встаньте на четвереньки перед стеной, поставьте ноги на стену и медленно поднимайте руки, приближая грудь к стене. Остановитесь, когда почувствуете, что плечи хорошо задействованы, но при этом не теряйте равновесие. Удерживайте позу несколько секунд, а затем медленно опуститесь.

Начинайте с малого — не спешите. Сосредоточьтесь на контроле, дыхании и правильной осанке. Чем ближе вы подойдете к стене, тем больше работают ваши плечи и трицепсы.

Отжимания на столе или стуле (с вариациями)

Отжимания на брусьях — это классика, но если делать их на устойчивом стуле или низком столе, они могут стать намного интенсивнее. Сядьте на край стула, положите руки по бокам и наклонитесь вперед, сгибая локти до угла 90°. Вернитесь в исходное положение. Чтобы усложнить упражнение, можно добавить задержку в нижней точке на 3 секунды.

Держите плечи низко, подальше от ушей. Локти должны быть направлены вдоль тела, а не наружу, чтобы максимально эффективно работать с трицепсами.

Почему стоит тренироваться необычным способом

Включение менее традиционных движений в тренировку — это отличная возможность активировать мышцы, которые часто не задействуются в классических упражнениях. Такие упражнения делают тренировку разнообразной, стимулируют новые группы мышц и помогают повысить координацию и подвижность. Это идеальный способ поддерживать высокую мотивацию и избегать скуки в тренировках.

Не всегда нужно перегружать себя тяжёлыми весами. Иногда достаточно работать с собственным весом и разумно использовать силу гравитации для достижения отличных результатов.

Если вы хотите попробовать что-то новое, начинайте с 2-3 упражнений из нашего списка и чередуйте их в своих тренировках. Главное — следить за качеством выполнения и прислушиваться к своему телу.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

