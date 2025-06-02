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Как справиться с обвисшей кожей после быстрого похудения: операции и домашние методы

4:14
Спорт

Спортсмены и любители фитнеса часто сталкиваются с проблемой обвисшей кожи после значительных изменений в теле, особенно если потеря веса произошла слишком быстро. Хотя медленное и стабильное снижение веса помогает коже адаптироваться, экстремальная потеря массы тела, как правило, оставляет после себя излишки кожи и жировые отложения, которые не всегда можно устранить без помощи специалистов.

Похудение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение

Почему кожа теряет упругость при быстром похудении

Если похудение происходит плавно, например, в результате регулярных тренировок, сбалансированного питания и правильного режима, то кожа обычно успевает адаптироваться к изменениям. Однако в случае быстрого похудения, особенно после операции или из-за слишком строгих диет, кожа не всегда успевает за этими переменами. Резкая потеря массы тела может привести к тому, что кожа на животе, бедрах, руках и шее теряет свою эластичность и обвисает.

Когда стоит обратиться к пластической хирургии

Когда результаты тренировок или диеты не помогают избавиться от излишков кожи, и она продолжает висеть, стоит задуматься о более радикальных методах — пластической хирургии. В таких случаях операции могут быть не только эстетической процедурой, но и способом улучшить функциональное состояние тела.

Существует несколько операций, которые помогают вернуть коже прежнюю форму:

  • Абдоминопластика: это операция, направленная на устранение излишков кожи в области живота. В зависимости от состояния кожи, выбирается полная или мини-абдоминопластика.
  • Липосакция: это метод, который помогает устранить остаточные жировые отложения в проблемных зонах.
  • Липофилинг: восстановление объема тела с помощью собственного жира, который можно перенести в проблемные зоны (например, ягодицы).

Что еще можно сделать для подтяжки кожи

  • Феморопластика: подтяжка кожи на бедрах, которая помогает избавиться от излишков кожи после похудения.
  • Глютеопластика: подтяжка ягодиц с использованием имплантов или собственного жира.
  • Мастопексия: подтяжка груди, которая также может включать установку имплантов.

Для более комплексного восстановления после резкого похудения используется круговая подтяжка тела (торсопластика). Это наиболее сложная операция, которая помогает подтянуть кожу всего тела и вернуть его форму. Особенно она актуальна для тех, кто потерял больше 50 кг.

Как подготовиться к пластической операции

Перед пластической операцией необходима тщательная подготовка. Это включает прохождение медицинских обследований, таких как ультразвуковое исследование, анализы крови, тесты на свертываемость и проверку состояния сердца. Операции проводятся под общим наркозом и могут длиться несколько часов, поэтому важно правильно подготовиться к процедуре.

Важно помнить, что пластические операции имеют противопоказания. Например, их нельзя проводить при беременности, лактации, онкологических заболеваниях или заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Реабилитация и восстановление после операций

После операции потребуется время на восстановление. Обычно реабилитация занимает от 2 до 8 недель, в зависимости от масштаба вмешательства. Важной частью восстановления является ношение компрессионного белья, которое помогает улучшить заживление, а также выполнение физических упражнений, рекомендованных врачом. Окончательный результат можно увидеть через 3-8 месяцев, в зависимости от сложности операции.

Как сохранить результаты

После того как обвисшая кожа была удалена и тело обрело форму, важно продолжать поддерживать полученные результаты. Регулярные тренировки, сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе и внимание к качеству сна помогут не только сохранить результаты, но и предотвратить повторное образование избыточной кожи.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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