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Секрет стройной талии после 40: эксперт назвала ключевые упражнения

2:26
Спорт

После 40 лет избавиться от живота становится сложнее — метаболизм замедляется, гормональный фон меняется, а тренироваться "как раньше" уже не получается. Однако, по словам тренера Ирины Ротач, это вовсе не повод сдаваться.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

В интервью Men Today она рассказала, какие тренировки действительно помогают убрать жировые отложения в области живота — и почему подход должен быть комплексным.

Не только пресс: почему важна силовая нагрузка

Первое, на что советует обратить внимание Ротач, — это силовые тренировки. Они запускают работу всех крупных мышечных групп, повышают общий тонус и ускоряют обмен веществ, который с возрастом естественно замедляется. Упражнения с собственным весом или с гантелями — отличная база для тех, кто хочет не просто похудеть, а сохранить здоровье и силу в долгосрочной перспективе.

Кардио по любви: выбирайте, что нравится

Кроме силовых, необходима и аэробная нагрузка. Это может быть бег, плавание, велосипед или даже быстрая ходьба — главное, чтобы тренировка заставляла сердце работать активнее. Кардио помогает организму расходовать энергию, сжигать жир и нормализовать гормональный фон, что особенно важно после 40 лет.

Гибкость — недооценённый компонент фигуры

Тренировки на подвижность и гибкость тоже играют важную роль. Они уменьшают риск травм, улучшают координацию и делают тело подвижным и "живым". В этом возрасте важно не только выглядеть стройно, но и чувствовать свободу в движении — без стеснения, скованности и боли.

Что именно делать: упражнения от тренера

Для тех, кто хочет конкретики, Ирина Ротач предлагает включить в домашнюю или заловую программу следующие упражнения:
— приседания — работают на ягодицы, ноги и корпус;
— русский твист — отлично прорабатывает косые мышцы живота;
— берпи — даёт кардионагрузку и вовлекает всё тело;
— лодочка — укрепляет спину и пресс;
— "скалолаз" — динамичное упражнение, которое помогает сжечь жир и проработать центр тела;
— трастер — сочетание приседа и жима вверх с гантелями. Его Ротач особенно рекомендует, потому что он задействует сразу несколько групп мышц и помогает прокачать выносливость.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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