Как накачать пресс дома: проверенный комплекс от фитнес-эксперта

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Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась эффективной подборкой упражнений для прокачки пресса в домашних условиях.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

В интервью Men Today она объяснила, что сильные мышцы живота — это не просто эстетика, а фундамент для крепкого корпуса, который поддерживает позвоночник, улучшает осанку и обеспечивает стабильность при любых движениях.

Среди рекомендуемых упражнений — классические скручивания, которые целенаправленно прорабатывают прямые мышцы живота, а также их вариации: скручивания в стороны для косых мышц и скручивания с поднятыми ногами для нижнего пресса.

Для тех, кто хочет добавить интенсивности, тренер советует включать в тренировки планку с прыжками и усложнённые варианты этого упражнения, которые дополнительно укрепляют весь корпус.

Особое внимание Ротач уделяет упражнению "скалолаз" — динамичному элементу, сочетающему кардионагрузку с проработкой мышц живота. Для его выполнения нужно принять положение упора лёжа на прямых руках, выровнять тело и поочерёдно подтягивать колени к груди в быстром темпе.

Эксперт подчёркивает, что регулярное выполнение этих упражнений 3-4 раза в неделю не только сделает пресс более рельефным, но и существенно улучшит общее физическое состояние, снизив нагрузку на позвоночник и повысив выносливость.

Главное — соблюдать правильную технику и постепенно увеличивать нагрузку, чтобы тренировки приносили максимальную пользу без риска травм.