Секрет гибкости и быстрого восстановления — устройство, которое успешно переключает тело на восстановление

Он выглядит как дрель и звучит почти так же. Но работает не с гвоздями, а с мышцами. Массажный пистолет — компактное устройство, которое помогает восстановиться после тренировок и снять мышечное напряжение. Популярность перкуссионных массажеров растёт не случайно: они совмещают удобство, эффективность и быстрый результат.
Массажный пистолет действует по принципу ударной терапии. Насадка ритмично ударяет по коже, проникая глубоко в ткани. В комплект обычно входит несколько насадок:
Эта терапия помогает расслабить фасцию — оболочку, которая окружает мышцы. При её воспалении возникает боль, а подвижность снижается.
Когда одни мышцы становятся "зажатыми", другие берут на себя их работу. Такая компенсация часто приводит к травмам. Цель перкуссионной терапии — разорвать этот порочный круг, улучшить гибкость и ускорить восстановление.
В отличие от вибрационной терапии, перкуссионная действует глубже — до 2-3 см вглубь тканей.
Перкуссионные массажеры подходят большинству, но есть ограничения:
Массажный пистолет — это не просто модный гаджет, а действенный инструмент для восстановления тела. Он помогает уменьшить боль, улучшить подвижность и вернуть лёгкость после нагрузок. Главное — использовать его с умом и по назначению.
Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.
На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?