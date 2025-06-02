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Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати

2:32
Спорт

Для избавления от упрямого жира на животе не нужны беговая дорожка или тренажёрный зал. Достаточно иметь матрас и силу воли. Цель — убрать лишний жир, который становится особенно заметным с приближением летнего сезона.

Девушка на кровати
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на кровати

В одном из видео, опубликованных в соцсетях, Пьер Дюкан, известный как создатель диеты Дюкана, обращается к своей аудитории с вдохновляющим посланием о подготовке тела к лету. Он утверждает, что справиться с жиром на животе можно с помощью всего двух простых упражнений, которые можно выполнять, не вставая с постели.

Его подход основан на том, что живот — одна из первых частей тела, которая теряет упругость под воздействием силы тяжести. Со временем брюшная стенка ослабевает, а мышцы живота теряют тонус и скрываются под слоем жира. Чтобы вернуть телу подтянутость, Дюкан предлагает укрепить брюшную стенку.

Для этого необходимо ежедневно выполнять простые, но эффективные упражнения. Речь идёт не о сложных тренировках или кардинальных изменениях в образе жизни, а о небольших ритуалах, которые помогут поддерживать мышцы живота в тонусе. Эти упражнения тренируют глубокие мышцы, которые естественным образом подтягивают живот, улучшают осанку и способствуют сжиганию жира.

По словам эксперта, существует два упражнения, которые особенно эффективны для уменьшения объёма живота.

Как выполнять упражнения?

  1. Первое упражнение выполняется лёжа на спине. Для удобства можно подложить под голову подушку. Согните колени и вытяните руки вперёд. Затем сделайте "перекат" наверх, пока не сядете. Повторите 20 раз. Каждый день увеличивайте количество повторений на 5, пока не достигнете 100.
  2. Второе упражнение — это вариация первого, но оно также задействует боковые мышцы живота. Начните в той же позиции, сделайте движение, как в первом упражнении, но в конце повернитесь направо и налево.

Пьер Дюкан подчёркивает, что эта простая рутина требует регулярности и настойчивости. Однако она обещает долгосрочные результаты. Вы можете включить эти упражнения в свой распорядок дня в любое удобное время — утром, днём или вечером. Главное — не пропускать их, напоминает bovary.gr.

Уточнения

Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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