Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати

Для избавления от упрямого жира на животе не нужны беговая дорожка или тренажёрный зал. Достаточно иметь матрас и силу воли. Цель — убрать лишний жир, который становится особенно заметным с приближением летнего сезона.
В одном из видео, опубликованных в соцсетях, Пьер Дюкан, известный как создатель диеты Дюкана, обращается к своей аудитории с вдохновляющим посланием о подготовке тела к лету. Он утверждает, что справиться с жиром на животе можно с помощью всего двух простых упражнений, которые можно выполнять, не вставая с постели.
Его подход основан на том, что живот — одна из первых частей тела, которая теряет упругость под воздействием силы тяжести. Со временем брюшная стенка ослабевает, а мышцы живота теряют тонус и скрываются под слоем жира. Чтобы вернуть телу подтянутость, Дюкан предлагает укрепить брюшную стенку.
Для этого необходимо ежедневно выполнять простые, но эффективные упражнения. Речь идёт не о сложных тренировках или кардинальных изменениях в образе жизни, а о небольших ритуалах, которые помогут поддерживать мышцы живота в тонусе. Эти упражнения тренируют глубокие мышцы, которые естественным образом подтягивают живот, улучшают осанку и способствуют сжиганию жира.
По словам эксперта, существует два упражнения, которые особенно эффективны для уменьшения объёма живота.
Как выполнять упражнения?
Пьер Дюкан подчёркивает, что эта простая рутина требует регулярности и настойчивости. Однако она обещает долгосрочные результаты. Вы можете включить эти упражнения в свой распорядок дня в любое удобное время — утром, днём или вечером. Главное — не пропускать их, напоминает bovary.gr.
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