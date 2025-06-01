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Хватит делать одно и то же: попробуйте эти нестандартные упражнения для огромных рук

3:56
Спорт

Когда речь заходит о тренировке рук, большинство по привычке вспоминает про отжимания или сгибания с гантелями. Однако именно нестандартные упражнения с собственным весом порой работают эффективнее — особенно если ваша цель не просто накачка, а сила, подвижность и контроль.

Тренировка бицепса
Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка бицепса

Они задействуют мышцы-стабилизаторы, работают под необычными углами и требуют координации — всё это вместе создаёт непривычную, но крайне полезную нагрузку.

О таких упражнениях — и о том, как правильно их выполнять — рассказал персональный тренер. Он объяснил, как извлечь максимум из каждого движения и не допустить ошибок.

Медвежья походка — не для игры, а для плеч

То, что выглядит как детская забава, на деле оказывается вызовом для плеч, предплечий, кора и трицепсов. Всё просто: руки и ноги стоят на полу, колени чуть приподняты, спина прямая — и вы начинаете двигаться вперёд, поочерёдно двигая противоположные руку и ногу.

Главное, как объясняет тренер, — не спешить и не терять форму. Центр тяжести должен оставаться стабильным, пресс — напряжённым, а вес — равномерно распределённым между четырьмя точками опоры. Он советует даже "вцепляться" пальцами в пол — так лучше активируются предплечья, которые почти не получают нагрузки при классических упражнениях.

"Гусеница" с паузой: статическое напряжение работает глубоко

В этом движении растяжка и сила соединяются буквально в каждом сантиметре. Наклон вперёд, шаги руками до планки — и вот в этот момент начинается самое интересное: замирание в положении планки с лёгким сгибанием в локтях.

Как поясняет эксперт, именно в этой "остановке" кроется весь смысл. Когда вы будто зависаете в воздухе, активно работая трицепсами и удерживая корпус стабильным, мышцы получают глубокую, изометрическую нагрузку. Главное — не "ломать" спину и не давить поясницей, иначе вся техника теряет смысл.

Движение краба: странно, но эффективно

Сидячее положение с опорой на руки позади тела, подъём таза и вытяжение руки вверх-назад — это не просто красиво, это полезно.

Тренер отмечает: такое движение не только развивает подвижность плеч, но и нагружает трицепсы под нестандартным углом. Главное — не проваливаться на запястья. Чтобы распределить нагрузку, стоит активировать ягодицы и держать корпус в тонусе. Получается почти полноценная тренировка верхней части тела — без единого веса.

Упрощённый подъём по стене: гимнастика, которая вам по силам

Полноценный "wall walk" из гимнастики — штука сложная, но есть адаптированный вариант. Упор на четвереньках, ноги упираются в стену, и начинается подъём, пока грудь не приблизится к стене, а плечи не включатся в работу. Задержка в этом положении превращает обычное движение в серьёзное испытание.

По словам тренера, здесь особенно важно идти медленно и не жертвовать техникой. Чем ближе вы к вертикали, тем активнее работают плечи и руки. И ключ — в том, чтобы держать лопатки собранными, не распуская корпус.

Отжимания на стуле: старая классика с новыми акцентами

Если выполнять отжимания от стула или низкого столика правильно, с задержкой внизу или медленным подъёмом, они становятся настоящим испытанием. Особенно если вытянуть ноги или добавить изометрию.

Эксперт подсказывает: всё зависит от направления движения. Локти не должны "разъезжаться" в стороны, плечи — подниматься к ушам. Только при вертикальной, контролируемой траектории работают именно трицепсы, а не компенсирующие мышцы.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Хватит делать одно и то же: попробуйте эти нестандартные упражнения для огромных рук
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