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Что будет, если делать йогу всего 15 минут в день: неожиданный эффект

3:07
Спорт

Многие думают, что йога — это что-то про медленные движения, расслабляющую музыку и растяжку под свечи. Для других она ассоциируется со сложными словами вроде "пранаяма", "виньяса" и "аштанга". Но если убрать эти ярлыки, становится ясно: йога — это не про расслабление. Это перезагрузка. Для вашего тела, нервной системы и даже образа мыслей.

Занятие по йоге
Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Занятие по йоге

Что делает йога с вашей нервной системой

Обычные тренировки запускают стресс-ответ: вы напрягаетесь, утомляетесь, перегружаете мышцы. Йога действует наоборот — учит тело выходить из режима "бей или беги" и входить в состояние восстановления. Именно за счёт осознанного дыхания и медленных переходов из одной позы в другую вы активируете парасимпатическую систему. Результат? Уровень кортизола снижается, частота сердечных сокращений нормализуется, внимание становится устойчивее, а сон — глубже. Это не эзотерика, а физиология. И именно это отличает йогу от любой другой активности.

Почему бегунам нужна йога

Если вы бегаете или тренируетесь с весами, вы знаете, как сильно нагружаются суставы, связки, поясница, икроножные мышцы. Йога становится тем самым "консервативным" способом реабилитации — без врачей и дорогостоящего восстановления. Она возвращает мобильность в колени, лодыжки и тазобедренные, укрепляет кор и помогает сохранить правильную форму даже после многих километров. Не случайно элитные бегуны и триатлеты — от Кипчоге до любителей Ironman — регулярно включают йога-флоу в свои программы.

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Инсомния — частый спутник даже у активных, правильно питающихся и уставших людей. Причина — в неспособности нервной системы перейти в "режим сна". Йога, особенно восстанавливающая или yin, активирует блуждающий нерв, словно даёт сигнал организму: "теперь можно выключиться". Всего 10-15 минут мягкой практики перед сном, в простых позах — вроде "ноги на стену” или "поза ребёнка” — дают поразительный эффект. Вы не просто расслабляетесь. Вы физиологически входите в состояние, благоприятное для засыпания.

Йога как способ мыслить по-другому

Каждое движение в йоге — это не про форму, а про внимание. Асаны становятся фоном для самой главной практики — присутствия. Вы учитесь не торопить время, не убегать мыслями в будущее и не зависать в прошлом. Вы просто есть. Это ощущение кажется непривычным, почти пустым, но именно из него рождается ясность. И не нужно становиться монахом или уезжать в Индию — достаточно 15-20 минут пару раз в неделю, чтобы заметить, как меняется ваш отклик на стресс, на раздражители, на быстрые решения.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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