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Не хочешь бегать — и не надо: вот 5 способов похудеть без километров и страданий

1:52
Спорт

Бег — не единственный способ согнать вес. Более того, он подходит не всем: суставы, спина или просто скука могут стать настоящим стоп-сигналом. Но хорошие новости есть — есть виды спорта, которые не только щадят тело, но и сжигают калории быстрее!

Девушка в бассейне
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в бассейне

Прыжки со скакалкой

  • Детская забава превращается в фитнес-оружие, если прыгать активно. За час можно потерять до 1000 калорий! Главное — не прыгать нон-стопом: делай короткие серии и паузы на отдых. Удобно, эффективно и занимает минимум места.

Плавание

  • Это твой выбор, если бег даётся тяжело. Час активного плавания с перерывами — минус 800 калорий. При этом работают почти все мышцы, а нагрузка на суставы минимальна.

Велосипед

  • Один из самых доступных способов похудеть и укрепить сердце. Калории уходят в зависимости от темпа — крути интенсивно, чтобы результат не заставил себя ждать.

Прыжки на батуте

  • Весело и эффективно: до 600 калорий за час. Главное — помнить о технике безопасности. Подходит для домашних тренировок и поднимает настроение.

Гребля

  • На свежем воздухе или в спортзале на тренажёре — неважно. Гребля задействует мышцы спины, рук, ног и пресса, сжигая до 700 калорий в час. Это отличная альтернатива, если хочешь комплексную нагрузку.

Финал: калории тают — ты остаёшься в плюсе

Бег — это только один из вариантов. Если он тебе не по душе, смело пробуй что-то новое. Скакалка, бассейн, велосипед или даже батут — всё это не только эффективнее, но и может приносить больше радости. Главное — регулярность и немного драйва.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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