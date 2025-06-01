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Боль вместо бега: какие ошибки в экипировке превращают тренировку в мучение

2:30
Спорт

Ты можешь быть полна мотивации и даже не пропускать тренировки, но если наденешь не ту экипировку, пробежка станет мукой. Вещи, которые ты выбираешь для занятий бегом, напрямую влияют на комфорт, безопасность и даже результат. Вот что не стоит надевать, если хочешь бегать с удовольствием и пользой.

бег
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
бег

Хлопковая одежда

  • Да, хлопок кажется идеальным — мягкий, дышащий, натуральный. Но во время бега он работает против тебя. Он впитывает пот, становится мокрым и долго не сохнет. В результате — раздражение кожи, ощущение холода и риск натертостей. Особенно это касается носков и футболок — лучше выбрать синтетические материалы, которые отводят влагу.

Повседневные бюстгальтеры

  • Если ты думаешь, что можно обойтись обычным бельём, то зря. Спортивный бюстгальтер — не просто удобство, а защита для груди и суставов. Он снижает нагрузку и улучшает технику бега. К тому же модели из "умных" тканей предотвращают натирание и быстро сохнут — идеальный вариант для долгих пробежек.

Тёмные цвета в жару

  • Тёмная одежда отлично выглядит, но она поглощает солнечные лучи и быстро нагревается. Если тренируешься в полдень или на открытом солнце — выбирай светлые тона. А в условиях плохой видимости — наоборот, цветная и светоотражающая одежда повысит твою безопасность.

Толстые куртки

  • На улице прохладно, и рука тянется к тёплой одежде. Но бежать в куртке — не лучшая идея. Во время активности тело быстро разогревается, и ты рискуешь перегреться. Запомни лайфхак: одевайся так, как будто на улице на 10 градусов теплее, чем есть на самом деле.

Новые кроссовки

  • Даже самая дорогая пара может доставить дискомфорт, если ты надела её впервые. Новую обувь важно "разносить" — пробегись в ней несколько раз по 10-15 минут, прежде чем устраивать длительный забег. Это поможет избежать мозолей и неправильной посадки ноги.

Удобство — не мелочь, а залог результата

Правильная одежда для бега — это не каприз, а основа комфортной тренировки. Подумай дважды, прежде чем надевать то, что выглядит красиво, но может навредить. Слушай не только своё тело, но и свой гардероб — и он не подведёт.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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