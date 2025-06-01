Лицо — подушкой, пальцы — сардельками: как быстро снять отечность утром

Ты просыпаешься — а лицо припухло, пальцы будто налились, а ноги тяжёлые, как будто не спала, а марш-бросок делала. Знакомо? Причин у утренних отеков может быть много — от избытка соли в ужине до банального отсутствия движения. Но есть простой способ помочь себе уже с утра — короткая зарядка, активизирующая лимфоток и циркуляцию.
Ниже — упражнения, которые займут не больше 10 минут, но подарят лёгкость и бодрость с самого начала дня.
Прежде чем приступать к разминке, важно понимать, почему возникает отечность:
Если отеки беспокоят часто, обязательно обратись к врачу. А если причина — образ жизни, попробуй следующий утренний комплекс.
Это зона, откуда начинается отток лимфы, поэтому работа с ней — обязательна.
Повторения: 15-30 раз.
Альтернатива прыжкам, которую можно делать даже с минимальной подготовкой.
Повторения: 50-100, 1-3 подхода.
Улучшает кровоток в грудном отделе и "раскрывает" спину.
Повторений: 30-60, 1-3 подхода. При остеохондрозе делай медленно и осторожно.
Упражнение с забавным названием, но очень эффективное.
Время: 60 секунд, 1-3 подхода.
Начни утро с этих простых действий — и уже через пару дней заметишь: лицо свежее, тело легче, настроение бодрее!
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