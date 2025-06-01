Лицо — подушкой, пальцы — сардельками: как быстро снять отечность утром

3:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ты просыпаешься — а лицо припухло, пальцы будто налились, а ноги тяжёлые, как будто не спала, а марш-бросок делала. Знакомо? Причин у утренних отеков может быть много — от избытка соли в ужине до банального отсутствия движения. Но есть простой способ помочь себе уже с утра — короткая зарядка, активизирующая лимфоток и циркуляцию.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Домашний фитнес

Ниже — упражнения, которые займут не больше 10 минут, но подарят лёгкость и бодрость с самого начала дня.

Почему появляются отеки

Прежде чем приступать к разминке, важно понимать, почему возникает отечность:

Соль и быстрые углеводы: удерживают воду, особенно если были на ужин.

удерживают воду, особенно если были на ужин. Сидячая работа и малоподвижность: ухудшают отток лимфы.

ухудшают отток лимфы. Гормональные колебания: особенно в предменструальный период.

особенно в предменструальный период. Одежда, сдавливающая тело , или долгое пребывание в одной позе.

, или долгое пребывание в одной позе. Стресс: да, он тоже влияет на задержку жидкости.

Если отеки беспокоят часто, обязательно обратись к врачу. А если причина — образ жизни, попробуй следующий утренний комплекс.

Комплекс от фитнес-тренера Оли Кучеровой

Активизация ключичных лимфоузлов

Это зона, откуда начинается отток лимфы, поэтому работа с ней — обязательна.

Как выполнять

Поставь внешние края ладоней на впадины у ключиц. Легко надавливая, поднимай плечи вверх и отпускай.

Повторения: 15-30 раз.

Пружинные пятки

Альтернатива прыжкам, которую можно делать даже с минимальной подготовкой.

Как выполнять

Стоя на полу, начинай отбивать пятки, не отрывая носки. Тело должно быть расслабленным, будто слегка "вибрирует".

Повторения: 50-100, 1-3 подхода.

Захлестывания руками

Улучшает кровоток в грудном отделе и "раскрывает" спину.

Как выполнять

Разведи руки в стороны на уровне плеч, затем скрещивай их перед собой, меняя верхнюю. Возвращай руки строго на уровень плеч.

Повторений: 30-60, 1-3 подхода. При остеохондрозе делай медленно и осторожно.

Тараканчик

Упражнение с забавным названием, но очень эффективное.

Как выполнять

Ляг на спину, подложи валик под шею, подними руки и ноги вверх и начни их "трясти", создавая вибрации.

Время: 60 секунд, 1-3 подхода.

Дополнительно: как снизить отеки на уровне привычек

Пей достаточно воды: вопреки мифам, это помогает "выгнать" лишнюю.

вопреки мифам, это помогает "выгнать" лишнюю. Сократи соль и быстрые углеводы на ночь.

на ночь. Ешь продукты с калием: бананы, шпинат, авокадо.

бананы, шпинат, авокадо. Делай контрастный душ по утрам: он отлично "разгоняет" лимфу.

он отлично "разгоняет" лимфу. И не забывай про расслабление: стресс тоже задерживает воду в организме.

Начни утро с этих простых действий — и уже через пару дней заметишь: лицо свежее, тело легче, настроение бодрее!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

