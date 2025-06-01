Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Mona отказывается от сообщений: по какой причине артистка выбирает видеозвонки?
4 недели — и одежда становится велика: 5 упражнений, которые удивляют результатом
Скромный зелёный помощник — брокколи: шаг к здоровому сердцу, который может спасти вам жизнь
Собаки научились улыбаться: коммуникативные сигналы, которые вы точно упускали
Мойка двигателя может привести к поломке — и вы даже не поймёте, где ошиблись
Нагоя умеет удивлять — вот что вы увидите уже у выхода с поезда
Германия объявила о цифровом налоге: ответ на действия Трампа
Алмазы теперь растут как грибы — появился способ рождать их без жара и огня
Подкаблучник, но счастлив: Михаил Боярский поделился своим трогательным отношением к Ларисе Луппиан

Сняла каблуки, а легче не стало? Одна простая техника для расслабления голеностопа

2:35
Спорт

Целый день провела на ногах, а вечером чувствуешь, как ноги "гудят" и ломит в щиколотках? Скорее всего, мышцы и суставы перегружены. Особенно страдает голеностоп — незаметный, но важный "механизм", который принимает на себя вес тела и участвует в каждом шаге. Если его не разгружать, на следующий день можно проснуться с отёками, тяжестью и дискомфортом в коленях.

Туфли
Фото: https://www.freepik.com
Туфли

Почему стоит уделить внимание голеностопу

Мышцы и сухожилия в этой области плотно переплетены с сосудами и нервами. При длительной нагрузке нарушается кровоток и лимфоотток, а усталость накапливается не только в стопах, но и поднимается выше — в икры, бёдра и даже поясницу. Именно поэтому грамотная растяжка голеностопа вечером может стать спасением.

Что даёт растяжка

  • Снимает напряжение после долгой ходьбы.
  • Помогает избавиться от отёков.
  • Улучшает циркуляцию крови и лимфы.
  • Уменьшает риск судорог ночью.
  • Ускоряет восстановление мышц.

Простая вечерняя растяжка для ног

Разминка пальцев

  • Сидя на полу или на диване, поочерёдно сгибай и разгибай пальцы ног. Повтори по 10-15 раз на каждую стопу. Это мягко разогревает суставы.

Растяжение задней поверхности ноги

  • Поставь одну ногу назад, а другую чуть согни в колене. Оперевшись руками о стену, удерживай пятку задней ноги на полу. Почувствуй натяжение в голеностопе и икрах. Задержись на 30 секунд, потом поменяй ноги.

Круги стопами

  • Вращай стопу медленно по часовой стрелке, затем в обратную сторону. Выполни по 10 вращений на каждую сторону. Это снимает мышечные зажимы.

Подъёмы на носки

  • Встань прямо, плавно поднимайся на носки и опускайся обратно. Повтори 15-20 раз. Такое движение помогает разогнать застой крови.

Растяжка с опорой

  • Поставь носки на ступеньку или плотную книгу, а пятки свесь вниз. Медленно опускай пятки к полу до ощущения лёгкой растяжки. Задержись на 20-30 секунд.

Эти простые упражнения займут не больше 5-7 минут, но ощутимо разгрузят ноги, восстановят подвижность суставов и подготовят тело ко сну. Регулярная вечерняя практика поможет избавиться от хронической усталости в ногах и снизит нагрузку на колени.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Цифровой паспорт IT-шника: Россия ввела обязательный экзамен для разработчиков
Общество
Цифровой паспорт IT-шника: Россия ввела обязательный экзамен для разработчиков Аудио 
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Авто
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили Аудио 
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Авто
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова Две недели до мира: Трамп бережёт отношения с Путиным, а на Зеленского ему плевать Дмитрий Плотников
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Последние материалы
Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов
Сделано в СССР: 5 моделей авто и мото, которые хотели даже за рубежом
Необычные инвестиции в мире: какие товары вошли в топ самых дорогих в мае
Сняла каблуки, а легче не стало? Одна простая техника для расслабления голеностопа
Тля бежит в панике: аптечный продукт превращает сад в зону, свободную от вредителей
Лимон в машинке — и бельё пахнет, как весенний сад, а не тухлый подвал
Публичная страсть или пиар? Дженнер использует смелые цитаты для снятия слухов о романе с Шаламе
Лучший друг диабетиков: 5 причин, почему белая шелковица должна быть в вашем рационе
Что будет, если делать йогу всего 15 минут в день: неожиданный эффект
Поздно начал, но рано не закончит: Григорий Лепс с оптимизмом поделился творческими планами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.