Сняла каблуки, а легче не стало? Одна простая техника для расслабления голеностопа

Целый день провела на ногах, а вечером чувствуешь, как ноги "гудят" и ломит в щиколотках? Скорее всего, мышцы и суставы перегружены. Особенно страдает голеностоп — незаметный, но важный "механизм", который принимает на себя вес тела и участвует в каждом шаге. Если его не разгружать, на следующий день можно проснуться с отёками, тяжестью и дискомфортом в коленях.
Мышцы и сухожилия в этой области плотно переплетены с сосудами и нервами. При длительной нагрузке нарушается кровоток и лимфоотток, а усталость накапливается не только в стопах, но и поднимается выше — в икры, бёдра и даже поясницу. Именно поэтому грамотная растяжка голеностопа вечером может стать спасением.
Эти простые упражнения займут не больше 5-7 минут, но ощутимо разгрузят ноги, восстановят подвижность суставов и подготовят тело ко сну. Регулярная вечерняя практика поможет избавиться от хронической усталости в ногах и снизит нагрузку на колени.
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