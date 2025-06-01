Сняла каблуки, а легче не стало? Одна простая техника для расслабления голеностопа

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Целый день провела на ногах, а вечером чувствуешь, как ноги "гудят" и ломит в щиколотках? Скорее всего, мышцы и суставы перегружены. Особенно страдает голеностоп — незаметный, но важный "механизм", который принимает на себя вес тела и участвует в каждом шаге. Если его не разгружать, на следующий день можно проснуться с отёками, тяжестью и дискомфортом в коленях.

Фото: https://www.freepik.com Туфли

Почему стоит уделить внимание голеностопу

Мышцы и сухожилия в этой области плотно переплетены с сосудами и нервами. При длительной нагрузке нарушается кровоток и лимфоотток, а усталость накапливается не только в стопах, но и поднимается выше — в икры, бёдра и даже поясницу. Именно поэтому грамотная растяжка голеностопа вечером может стать спасением.

Что даёт растяжка

Снимает напряжение после долгой ходьбы.

Помогает избавиться от отёков.

Улучшает циркуляцию крови и лимфы.

Уменьшает риск судорог ночью.

Ускоряет восстановление мышц.

Простая вечерняя растяжка для ног

Разминка пальцев

Сидя на полу или на диване, поочерёдно сгибай и разгибай пальцы ног. Повтори по 10-15 раз на каждую стопу. Это мягко разогревает суставы.

Растяжение задней поверхности ноги

Поставь одну ногу назад, а другую чуть согни в колене. Оперевшись руками о стену, удерживай пятку задней ноги на полу. Почувствуй натяжение в голеностопе и икрах. Задержись на 30 секунд, потом поменяй ноги.

Круги стопами

Вращай стопу медленно по часовой стрелке, затем в обратную сторону. Выполни по 10 вращений на каждую сторону. Это снимает мышечные зажимы.

Подъёмы на носки

Встань прямо, плавно поднимайся на носки и опускайся обратно. Повтори 15-20 раз. Такое движение помогает разогнать застой крови.

Растяжка с опорой

Поставь носки на ступеньку или плотную книгу, а пятки свесь вниз. Медленно опускай пятки к полу до ощущения лёгкой растяжки. Задержись на 20-30 секунд.

Эти простые упражнения займут не больше 5-7 минут, но ощутимо разгрузят ноги, восстановят подвижность суставов и подготовят тело ко сну. Регулярная вечерняя практика поможет избавиться от хронической усталости в ногах и снизит нагрузку на колени.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

