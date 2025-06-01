4 недели — и одежда становится велика: 5 упражнений, которые удивляют результатом

Есть свободные 40 минут и желание измениться? Не нужен тренер, не нужны абонементы — только коврик, немного ритмичной музыки и настрой на результат. Всего месяц — и ты увидишь первые серьёзные перемены: подтянутый пресс, стройные бёдра и округлые ягодицы.
Ниже — проверенная домашняя программа для начинающих и не только. И главное: всё бесплатно и реально!
Отлично формируют внутреннюю поверхность бедра и ягодицы.
15-20 повторов, 2-3 подхода — и ты уже включаешь ягодицы в работу.
Классика для пресса и спины.
Держим сначала по 30 секунд (3 подхода), постепенно увеличиваем время.
Работаем над верхним прессом.
До 20 повторов в 3 подходах — главное не скорость, а техника.
Для ягодиц и задней поверхности бёдер.
12-15 повторов на каждую ногу, 3-4 подхода. Можно добавить вес (гантель или диск).
Чтобы округлить форму и "включить" ягодицы.
По 12 повторов на каждую ногу в 3-4 подходах. Слишком легко? Надень утяжелители.
Занимайся по этой программе 2-3 раза в неделю, и уже через месяц ты увидишь результат в зеркале.
Физическая активность без питания — как кофе без воды. Вот что стоит учесть:
Месяц — отличный срок, чтобы увидеть перемены и поверить в свои силы. Эти упражнения укрепят тело, ускорят метаболизм, а питание усилит эффект. Не откладывай — начни сегодня!
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?