4 недели — и одежда становится велика: 5 упражнений, которые удивляют результатом

3:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Есть свободные 40 минут и желание измениться? Не нужен тренер, не нужны абонементы — только коврик, немного ритмичной музыки и настрой на результат. Всего месяц — и ты увидишь первые серьёзные перемены: подтянутый пресс, стройные бёдра и округлые ягодицы.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортивная девушка

Ниже — проверенная домашняя программа для начинающих и не только. И главное: всё бесплатно и реально!

Упражнения, с которых начнутся перемены

Сумо-приседания с гантелью

Отлично формируют внутреннюю поверхность бедра и ягодицы.

Ноги шире плеч, носки смотрят в стороны.

В руках — одна гантель (3-5 кг), держим её перед собой.

Приседаем, сохраняя спину прямой, колени направляем в стороны.

15-20 повторов, 2-3 подхода — и ты уже включаешь ягодицы в работу.

Планка

Классика для пресса и спины.

Упор на предплечья, тело в прямой линии.

Напряжённый пресс и ягодицы, шея — продолжение спины.

Держим сначала по 30 секунд (3 подхода), постепенно увеличиваем время.

Скручивания лёжа

Работаем над верхним прессом.

Спина на полу, ноги согнуты, руки за головой.

Поднимаем корпус за счёт мышц живота, не дёргаем шею.

До 20 повторов в 3 подходах — главное не скорость, а техника.

Подъём таза на одной ноге

Для ягодиц и задней поверхности бёдер.

Лёжа на спине, одна нога согнута, вторая — вверх.

Поднимаем таз, опираясь на пятку.

12-15 повторов на каждую ногу, 3-4 подхода. Можно добавить вес (гантель или диск).

Махи ногой из положения на четвереньках

Чтобы округлить форму и "включить" ягодицы.

Стоим на четвереньках, взгляд вперёд.

Отводим согнутую ногу вверх, фиксируем в верхней точке.

По 12 повторов на каждую ногу в 3-4 подходах. Слишком легко? Надень утяжелители.

Занимайся по этой программе 2-3 раза в неделю, и уже через месяц ты увидишь результат в зеркале.

Как поддержать результат — питание в помощь

Физическая активность без питания — как кофе без воды. Вот что стоит учесть:

Пей воду: не меньше 2 литров в день.

не меньше 2 литров в день. Убери фастфуд и выпечку: сладкое? Только горький шоколад в небольшом количестве.

сладкое? Только горький шоколад в небольшом количестве. Питайся регулярно: 3 основных приёма и 2 перекуса. Интервалы — не менее 2,5 часов.

3 основных приёма и 2 перекуса. Интервалы — не менее 2,5 часов. Соль — под контроль : максимум 1 чайная ложка в день.

: максимум 1 чайная ложка в день. Меняй продукты на более лёгкие : белый рис — на бурый, картошку — на цветную капусту, сладкий йогурт — на кефир.

: белый рис — на бурый, картошку — на цветную капусту, сладкий йогурт — на кефир. Считай белок: ешь хотя бы 1 г на каждый килограмм желаемого веса.

Главное — не ждать чуда, а действовать

Месяц — отличный срок, чтобы увидеть перемены и поверить в свои силы. Эти упражнения укрепят тело, ускорят метаболизм, а питание усилит эффект. Не откладывай — начни сегодня!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

