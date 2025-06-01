Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем бить огурцы? Китайский трюк, который покорит всех на пикнике
Обычная вода оказалась двуликой: человечество столкнулось с новой физической загадкой
Цена зелёной мечты: кто заплатит за провал энергетического плана ЕС
Этот безопасный способ избавил от полчищ вредителей — теперь соседи спрашивают рецепт
Таз, пар и немного магии: как бельё высыхает быстрее, чем вы моргнёте
Без масла, хлеба и жарки: сочные котлеты, которые не надо жарить
Маски, от которых волосы действительно растут — и те, что вредят
Единственный случай, когда кошка не сможет привыкнуть к хозяину
95 лет мудрости: как Клинт Иствуд оценивает свои 70 лет в кино

5 минут на ковре — и вы проснулись: утренняя бодрость без зала и кроссовок

2:15
Спорт

Утро задалось — весь день в плюс. Но что, если вместо чашки крепкого кофе вы начнёте день с короткой, но мощной тренировки? По мнению экспертов, даже 5 минут простых упражнений достаточно, чтобы "включить" тело, улучшить концентрацию и зарядиться энергией до вечера.

утренняя зарядка
Фото: freepik
утренняя зарядка

Почему это работает

Часто мы думаем о тренировках как о средстве похудеть, накачать мышцы или повысить выносливость. Но кратковременное движение утром — это способ встряхнуть организм, активировать обмен веществ и снять последствия застоя после сна. Главное — преодолеть инерцию покоя.

Фитнес-эксперт Кэролайн Идиенс уверяет: короткие сессии, особенно утром, работают на все 100%. Эта пятиминутка — её фаворит.

Пятиминутная утренняя программа

Удары пятками по ягодицам — 20 раз

  • Двигаемся на месте, руки кладём за спину и стараемся пятками достать до ладоней. Это простое упражнение разгоняет кровь и мягко разогревает всё тело.

Приседания с вытяжением — 10 повторений

  • Ноги — чуть шире плеч. Приседаем, касаясь пола руками, затем поднимаемся и тянемся вверх. Спина прямая, колени сгибаем до 90 градусов.

Выпады вперёд — по 10 на каждую ногу

  • Шаг вперёд, корпус напряжён, колени — под прямым углом. Это упражнение тренирует устойчивость и задействует сразу несколько групп мышц.

Альпинисты — 10 повторений на одну ногу

  • Из планки подтягиваем колени к груди попеременно. Следим за спиной и дыханием — корпус напряжён, движение ритмичное, но подконтрольное.

Отжимания — 10 раз (или меньше, если только начинаете)

  • Можно выполнять на коленях или с опорой на возвышенность — лестницу, стул или край кровати. Главное — техника, а не количество.

Главное — регулярность

Эта тренировка займёт всего 5 минут, но сдвинет с места уровень энергии и настроя. И неважно, сколько вам лет — движение работает в любом возрасте. Главное — делать это каждый день, без давления и с удовольствием.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Заморозил впрок — а потом всё на выброс: чего нельзя делать с едой в морозилке
Недвижимость
Заморозил впрок — а потом всё на выброс: чего нельзя делать с едой в морозилке
Цифровой паспорт IT-шника: Россия ввела обязательный экзамен для разработчиков
Общество
Цифровой паспорт IT-шника: Россия ввела обязательный экзамен для разработчиков Аудио 
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Коалиция беспомощных: как Европа пытается казаться серьёзной, а выходит как всегда Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Последние материалы
Цена зелёной мечты: кто заплатит за провал энергетического плана ЕС
Коалиция беспомощных: как Европа пытается казаться серьёзной, а выходит как всегда
Этот безопасный способ избавил от полчищ вредителей — теперь соседи спрашивают рецепт
Таз, пар и немного магии: как бельё высыхает быстрее, чем вы моргнёте
Без масла, хлеба и жарки: сочные котлеты, которые не надо жарить
Маски, от которых волосы действительно растут — и те, что вредят
Единственный случай, когда кошка не сможет привыкнуть к хозяину
95 лет мудрости: как Клинт Иствуд оценивает свои 70 лет в кино
На них смотрели с восхищением, а теперь продают со скидкой: кроссоверы, которые неожиданно подешевели
Хватит делать одно и то же: попробуйте эти нестандартные упражнения для огромных рук
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.