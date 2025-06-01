5 минут на ковре — и вы проснулись: утренняя бодрость без зала и кроссовок

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Утро задалось — весь день в плюс. Но что, если вместо чашки крепкого кофе вы начнёте день с короткой, но мощной тренировки? По мнению экспертов, даже 5 минут простых упражнений достаточно, чтобы "включить" тело, улучшить концентрацию и зарядиться энергией до вечера.

Фото: freepik утренняя зарядка

Почему это работает

Часто мы думаем о тренировках как о средстве похудеть, накачать мышцы или повысить выносливость. Но кратковременное движение утром — это способ встряхнуть организм, активировать обмен веществ и снять последствия застоя после сна. Главное — преодолеть инерцию покоя.

Фитнес-эксперт Кэролайн Идиенс уверяет: короткие сессии, особенно утром, работают на все 100%. Эта пятиминутка — её фаворит.

Пятиминутная утренняя программа

Удары пятками по ягодицам — 20 раз

Двигаемся на месте, руки кладём за спину и стараемся пятками достать до ладоней. Это простое упражнение разгоняет кровь и мягко разогревает всё тело.

Приседания с вытяжением — 10 повторений

Ноги — чуть шире плеч. Приседаем, касаясь пола руками, затем поднимаемся и тянемся вверх. Спина прямая, колени сгибаем до 90 градусов.

Выпады вперёд — по 10 на каждую ногу

Шаг вперёд, корпус напряжён, колени — под прямым углом. Это упражнение тренирует устойчивость и задействует сразу несколько групп мышц.

Альпинисты — 10 повторений на одну ногу

Из планки подтягиваем колени к груди попеременно. Следим за спиной и дыханием — корпус напряжён, движение ритмичное, но подконтрольное.

Отжимания — 10 раз (или меньше, если только начинаете)

Можно выполнять на коленях или с опорой на возвышенность — лестницу, стул или край кровати. Главное — техника, а не количество.

Главное — регулярность

Эта тренировка займёт всего 5 минут, но сдвинет с места уровень энергии и настроя. И неважно, сколько вам лет — движение работает в любом возрасте. Главное — делать это каждый день, без давления и с удовольствием.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

