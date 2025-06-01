5 минут на ковре — и вы проснулись: утренняя бодрость без зала и кроссовок

Утро задалось — весь день в плюс. Но что, если вместо чашки крепкого кофе вы начнёте день с короткой, но мощной тренировки? По мнению экспертов, даже 5 минут простых упражнений достаточно, чтобы "включить" тело, улучшить концентрацию и зарядиться энергией до вечера.
Часто мы думаем о тренировках как о средстве похудеть, накачать мышцы или повысить выносливость. Но кратковременное движение утром — это способ встряхнуть организм, активировать обмен веществ и снять последствия застоя после сна. Главное — преодолеть инерцию покоя.
Фитнес-эксперт Кэролайн Идиенс уверяет: короткие сессии, особенно утром, работают на все 100%. Эта пятиминутка — её фаворит.
Эта тренировка займёт всего 5 минут, но сдвинет с места уровень энергии и настроя. И неважно, сколько вам лет — движение работает в любом возрасте. Главное — делать это каждый день, без давления и с удовольствием.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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