Как не растерять форму за время болезни или отпуска — всё решает один момент

Вы когда-нибудь задумывались, насколько быстро наши мышцы "забывают" все старания в спортзале? Оказывается, совсем не обязательно бросать тренировки на месяцы, чтобы потерять форму — иногда достаточно пары недель.
Наш организм устроен просто: мышцы укрепляются от нагрузки и ослабевают при бездействии. Перерыв в день-два пойдет только на пользу — это время нужно для восстановления. Но если пауза затягивается, дело меняется. Болезнь, травма или банальный отпуск могут привести к атрофии.
Интересно, что даже кратковременное бездействие приводит к заметным изменениям. Уже через неделю можно потерять до 20% объема мышц — в основном за счёт жидкости и гликогена. А через 2-3 недели начнётся и реальное сокращение мышечной массы.
Особенно уязвимы крупные мускулы и у тех, кто до этого был в хорошей форме — им сложнее сохраняться без нагрузки.
Важно: уменьшение размера мышц не всегда означает их распад. Иногда это просто временная потеря жидкости. Вернуться в форму возможно — главное не паниковать и действовать по плану.
Атрофи́я (лат. atrophia от др.-греч. ἀτροφία — отсутствие пищи, голодание) — расстройство питания, прижизненное уменьшение размеров клеток, тканей, органов животных и человека.
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