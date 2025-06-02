Как не растерять форму за время болезни или отпуска — всё решает один момент

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Вы когда-нибудь задумывались, насколько быстро наши мышцы "забывают" все старания в спортзале? Оказывается, совсем не обязательно бросать тренировки на месяцы, чтобы потерять форму — иногда достаточно пары недель.

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Что происходит при перерыве в тренировках

Наш организм устроен просто: мышцы укрепляются от нагрузки и ослабевают при бездействии. Перерыв в день-два пойдет только на пользу — это время нужно для восстановления. Но если пауза затягивается, дело меняется. Болезнь, травма или банальный отпуск могут привести к атрофии.

Интересно, что даже кратковременное бездействие приводит к заметным изменениям. Уже через неделю можно потерять до 20% объема мышц — в основном за счёт жидкости и гликогена. А через 2-3 недели начнётся и реальное сокращение мышечной массы.

Стадии атрофии: от лёгкой до выраженной

Первые дни — снижается синтез белка, мышцы перестают "строиться".

Через 2-3 недели — начинается потеря 1-3% мышечной массы в неделю.

Через месяц и дольше — процесс ускоряется, мышцы активно "сгорают".

Особенно уязвимы крупные мускулы и у тех, кто до этого был в хорошей форме — им сложнее сохраняться без нагрузки.

Как замедлить потерю мышц

Не голодайте. Недостаток калорий усиливает распад мышц. Не переедайте, но и не урезайте питание резко.

Ешьте белок. От 1,2 до 2 г на кг веса в день. Это строительный материал для восстановления.

Двигайтесь, если можете. Даже лёгкие упражнения с собственным весом важны. Если травмированы — действуйте под контролем врача.

Важно: уменьшение размера мышц не всегда означает их распад. Иногда это просто временная потеря жидкости. Вернуться в форму возможно — главное не паниковать и действовать по плану.

Уточнения

Атрофи́я (лат. atrophia от др.-греч. ἀτροφία — отсутствие пищи, голодание) — расстройство питания, прижизненное уменьшение размеров клеток, тканей, органов животных и человека.

