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Всего одна деталь — и ваши руки станут сильнее за пару недель

2:36
Спорт

Мышцы растут быстрее, когда тренировка сложнее — но не всегда очевидно, как добиться этого. Один из способов — использовать расширители хвата. Эти простые резиновые накладки меняют весь подход к тренировке.

Тяга со штангой
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тяга со штангой

Почему стоит попробовать тренировки с толстым грифом

Расширители хвата увеличивают диаметр грифа штанги, гантелей или гири. Звучит просто, но это радикально меняет механику упражнений. Широкий хват требует куда большей силы, особенно от предплечий и кистей. Мышцы буквально "вынуждены" работать сильнее — и это даёт результат.

Преимущества, которые вы почувствуете

1. Активация большего числа мышц.

При подъеме снаряда с толстым грифом напрягаются не только основные мышцы, но и вспомогательные — особенно в области предплечий. Это способствует росту массы, силы и выносливости.

2. Улучшение стабильности суставов.

Часто пренебрегаемый, но важный плюс — профилактика травм запястий, локтей и плеч. Такой эффект достигается за счёт укрепления всей цепи мышц руки.

3. Снижение риска дисбаланса.

Стандартный гриф даёт нагрузку лишь на часть предплечья. В долгосрочной перспективе это может привести к тендиниту и другим травмам. Толстый хват задействует мышцы равномерно.

4. Развитие хвата.

Если вы чувствуете, что кисти устают первыми — это способ быстро исправить ситуацию. А сильный хват полезен не только в спортзале, но и в повседневной жизни.

Есть ли минусы

Да — это повышенная утомляемость. Ваши руки могут "сдаваться" раньше, чем вы завершите подход. Особенно важно учитывать это при тяжёлых упражнениях. На жиме или приседе — обязательно страхующий партнёр или силовая рама.

Как внедрить в тренировки без вреда

  • Постепенно увеличивайте количество повторений до 12-20 — сначала будет трудно.
  • Не используйте их при работе на максимальный вес.
  • Обязательно снижайте нагрузку на старте.
  • Не забывайте о подстраховке.
  • Включайте расширители в программу не чаще пары раз в неделю.

Когда-то у "старой школы" не было тренажеров, и они добивались успеха именно благодаря тяжелой базовой работе с железом и толстым хватом. Хотите повторить их результат? Начните с малого — и увидите эффект.

Уточнения

Спорти́вный инвента́рь — устройство, приспособление узкоспециального назначения, используемое при занятии различными видами спорта.

Предпле́чье  часть верхней конечности человека или животного, ограниченная сверху локтевым суставом, а снизу — запястьем.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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