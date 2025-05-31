Наталья Вихлянцева: Рублёв может одолеть Синнера в поединке, который все ждали

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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева выразила мнение, что Андрей Рублёв имеет хорошие шансы на победу в матче 1/8 финала "Ролан Гаррос" против итальянца Янника Синнера.

Фото: wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Андрей Рублёв

Она отметила, что на этом турнире всё чаще проводятся матчи, состоящие из пяти сетов, и выразила надежду на зрелищный поединок между Синнером и Рублёвым.

По её мнению, отсутствие встречи с Фисом в предыдущем раунде может пойти Рублёву на пользу, так как это позволило ему сохранить силы и концентрацию. В то же время, по мнению Вихлянцевой, игра с Фисом могла бы помочь Рублёву настроиться на более сильного соперника, что было бы полезно для подготовки к встрече с Синнером.

"У Андрея есть шансы, он может показать свою игру, если будет в отличной форме. Янник Синнер на грунте — не такой сильный соперник. Почему бы Рублёву его не обыграть?" — задалась вопросом Вихлянцева в беседе с "Чемпионатом".

Главное, по её словам, чтобы Рублёв чувствовал себя хорошо и демонстрировал высокий уровень игры в подаче и приёме.

Уточнения

Андре́й Андре́евич Рублёв (род. 20 октября 1997, Москва) — российский теннисист.



Я́нник Си́ннер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Италия) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде.

