Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот пункт ПДД спасает даже после проезда на красный — главное знать, как его использовать
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне
Как за 40 минут приготовить нежный клубничный торт, который просто тает во рту? Попробуйте этот рецепт
Отпуск мечты: как Laqua by the Lake меняет представление о роскоши на озере Орта
Была домом для динозавров и птиц: Арктика 73 миллиона лет назад
Садальский рассказал о рецепте напитка из прошлого века
Зрелая кожа и бронзатор: почему это сочетание станет вашей лучшей находкой для естественной свежести
ОПЕК+ готовит нефтяной сюрприз: 411 тысяч баррелей в день — большая игра на рынке
Внутри вашего ноутбука можно найти до 2 граммов золота: где спрятано золото и серебро

Наталья Вихлянцева: Рублёв может одолеть Синнера в поединке, который все ждали

1:12
Спорт

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева выразила мнение, что Андрей Рублёв имеет хорошие шансы на победу в матче 1/8 финала "Ролан Гаррос" против итальянца Янника Синнера.

Андрей Рублёв
Фото: wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Андрей Рублёв

Она отметила, что на этом турнире всё чаще проводятся матчи, состоящие из пяти сетов, и выразила надежду на зрелищный поединок между Синнером и Рублёвым.

По её мнению, отсутствие встречи с Фисом в предыдущем раунде может пойти Рублёву на пользу, так как это позволило ему сохранить силы и концентрацию. В то же время, по мнению Вихлянцевой, игра с Фисом могла бы помочь Рублёву настроиться на более сильного соперника, что было бы полезно для подготовки к встрече с Синнером.

"У Андрея есть шансы, он может показать свою игру, если будет в отличной форме. Янник Синнер на грунте — не такой сильный соперник. Почему бы Рублёву его не обыграть?" — задалась вопросом Вихлянцева в беседе с "Чемпионатом".

Главное, по её словам, чтобы Рублёв чувствовал себя хорошо и демонстрировал высокий уровень игры в подаче и приёме.

Уточнения

Андре́й Андре́евич Рублёв (род. 20 октября 1997, Москва) — российский теннисист.

Я́нник Си́ннер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Италия) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Наука и техника
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения Аудио 
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Авто
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав Аудио 
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Наука и техника
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Последние материалы
Зрелая кожа и бронзатор: почему это сочетание станет вашей лучшей находкой для естественной свежести
ОПЕК+ готовит нефтяной сюрприз: 411 тысяч баррелей в день — большая игра на рынке
Внутри вашего ноутбука можно найти до 2 граммов золота: где спрятано золото и серебро
Худеешь по всем правилам, а вес стоит? Эти 5 продуктов тайно тормозят метаболизм
Клубничные цукаты, которые выглядят как сладкое золото и хранятся месяцами
Когда и как поливать баклажаны, чтобы плоды были сочными и вкусными
Праздничный момент: Алексей Воробьёв объявил о своей свадьбе на дне рождения пиарщицы
Легенда возвращается: скакалка снова в моде! Раскрыт простой секрет идеальной фигуры
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Крем из пеленок, помада под глаза и другие бьюти-глупости, которые сработали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.