Сколько берпи вы сможете выполнить за минуту? Узнайте свой уровень физической подготовленности

Пройдите простой тест на 60 секунд и оцените свою выносливость, силу и координацию. Берпи — одно из самых эффективных упражнений для комплексной тренировки всего тела. Оно проверяет вашу сердечно-сосудистую систему, взрывную силу, координацию и ментальную устойчивость. Если вы когда-нибудь задыхались во время выполнения, вы знаете, насколько это интенсивное испытание.
Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина делает бёрпи
Сколько полных берпи вы сможете сделать за одну минуту? Это упражнение не только покажет ваш текущий уровень подготовки, но и поможет определить, в каких аспектах физической формы нужно работать. Для выполнения берпи требуются сила, выносливость, правильная техника и психологическая устойчивость.
Готовы принять вызов? В этом тексте эксперты eatthis.com расскажут, как правильно выполнять берпи, что говорит о вашей физической форме результат теста и как его улучшить. Независимо от того, стремитесь ли вы достичь высоких результатов или просто хотите улучшить свою физическую подготовку, у них есть советы и рекомендации для вас.
Берпи — это комплексное упражнение, которое объединяет силу, кардио и координацию. Чтобы получить максимальную пользу и точный подсчет, важно выполнять его правильно. Вот пошаговая инструкция:
Начните в положении стоя: ноги на ширине плеч, руки по бокам.
Сделайте присед и положите руки на пол перед собой.
Прыгните назад в положение планки: корпус напряжен, тело прямое.
Опуститесь грудью к полу (для зачета грудь должна касаться пола).
Встаньте в планку, затем прыгните вперед и вернитесь в присед.
Подпрыгните вверх, вытянув руки над головой. Это одно повторение.
Сразу же повторите без пауз.
Установите таймер на 60 секунд и выполните берпи. Важно делать их непрерывно, без перерывов и отдыха в верхней точке. Вот как можно оценить свои результаты:
Ниже среднего: меньше 12 берпи. Это отличный повод начать работу над своей физической формой, развивать выносливость и силу.
Средний уровень: от 10 до 14 берпи. Вы уже имеете хорошую базу, но есть возможности для улучшения.
Выше среднего: 15-20 берпи. Ваша физическая форма в хорошей форме, вы выносливы и быстро восстанавливаетесь.
Элитный уровень: 21 и более берпи. Это признак отличной подготовки, высокой взрывной силы и отличной выносливости.
Если вы хотите увеличить количество берпи и улучшить свою физическую форму, вам понадобятся тренировки, направленные на развитие силы, выносливости и техники. Вот несколько советов и упражнений:
Упражнения для увеличения силы и выносливости:
Прыжки с приседанием: развивают взрывную силу ног и бедер.
Отжимания: укрепляют верхнюю часть тела и помогают лучше контролировать положение тела во время берпи.
Упражнение "Альпинист": улучшают переход из планки в положение стоя, развивая скорость и устойчивость корпуса.
Махи гирей: повышают выносливость и взрывную силу бедер.
Воздушные приседания с большим количеством повторений: укрепляют ноги и позволяют быстрее переходить между повторениями.
Советы по технике выполнения берпи:
Держите корпус напряженным: это поможет избежать провисания во время планки и отжиманий.
Мягкое приземление: приземляйтесь на носки, чтобы снизить нагрузку на колени и сохранить ритм.
Дышите равномерно: выдыхайте во время подъема, чтобы избежать преждевременного выдоха.
Найдите свой темп: размеренный темп лучше, чем быстрая потеря энергии через 20-30 секунд.
Берпи — это интенсивное упражнение, поэтому важно правильно распределять нагрузку и давать телу время на восстановление. Вот рекомендации:
Тренируйтесь 2-3 раза в неделю: включайте берпи в интервальные тренировки высокой интенсивности или круговые тренировки.
Комбинируйте с силовыми упражнениями: добавьте приседания, отжимания, тягу штанги и другие упражнения для развития базовой силы.
Тестируйте себя раз в 3-4 недели: это поможет отслеживать прогресс и корректировать тренировочный план.
Не забывайте про восстановление: включайте в программу дни с низкой интенсивностью (ходьба, йога, растяжка), чтобы избежать перетренированности.
Если вы хотите улучшить свою физическую форму и проверить свои возможности, берпи — отличный способ. Следуйте рекомендациям, тренируйтесь регулярно и не забывайте о восстановлении. Удачи вам на пути к лучшей физической форме!
Уточнения
Бёрпи (англBurpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость.