Разбудите свой метаболизм: 10-минутная утренняя зарядка для плоского живота

Жир на животе можно назвать незваным гостем, который не собирается уходить. Просыпайтесь и начинайте день с мотивации похудеть. Колин Морроу, сертифицированный специалист по фитнесу и старший менеджер фитнес-клубов The Edge Fitness Clubs, подготовил для вас упражнения, которые помогут сжигать калории и избавляться от жира на животе в течение дня.
Если у вас есть лишний жир на талии, регулярные тренировки — это ключевой шаг к его уменьшению. Рекомендуется заниматься не менее 30 минут умеренной активности почти каждый день. Колин рекомендует начинать утро с тренировки, так как это идеальное время для активизации метаболизма.
Почему утренние тренировки важны
Каждая деталь имеет значение для сжигания жира. Колин советует заниматься по утрам, пишет eatthis.com.
После ночного голодания метаболизм ускоряется. Короткая утренняя тренировка не только запускает сжигание калорий, но и активизирует мышцы, которые будут работать весь день, объясняет Колин.
"Если вы чувствуете в себе силы, делайте упражнения натощак. Это ускорит процесс сжигания жира. Если нужно немного энергии, выпейте протеиновый коктейль или съешьте банан за 15 минут до тренировки", — добавил он.
Не откладывайте на потом — поставьте будильник на раннее утро и начните действовать! Колин предлагает несколько эффективных упражнений для сжигания жира на животе.
Эта программа занимает около 10-12 минут. Выполняйте каждое движение в среднем или быстром темпе. Важно чувствовать напряжение в мышцах живота и легких, но не доводить себя до сильной усталости перед завтраком.
1. Ходьба на месте с подъемом коленей
2. Упражнение "Ветряная мельница"
3. Вращательные движения с ленточной эспандерной резинкой
4. Подъемы коленей стоя с гантелями
5. Высокая планка с приседаниями
Эти упражнения помогут вам начать день активно и эффективно сжигать жир на животе. Не забывайте, что регулярность — ключ к успеху.
Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.
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