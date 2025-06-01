Разбудите свой метаболизм: 10-минутная утренняя зарядка для плоского живота

3:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Жир на животе можно назвать незваным гостем, который не собирается уходить. Просыпайтесь и начинайте день с мотивации похудеть. Колин Морроу, сертифицированный специалист по фитнесу и старший менеджер фитнес-клубов The Edge Fitness Clubs, подготовил для вас упражнения, которые помогут сжигать калории и избавляться от жира на животе в течение дня.

Фото: wikimedia.org by Jaykayfit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Девушка стоит в планке на прямых руках

Если у вас есть лишний жир на талии, регулярные тренировки — это ключевой шаг к его уменьшению. Рекомендуется заниматься не менее 30 минут умеренной активности почти каждый день. Колин рекомендует начинать утро с тренировки, так как это идеальное время для активизации метаболизма.

Почему утренние тренировки важны

Каждая деталь имеет значение для сжигания жира. Колин советует заниматься по утрам, пишет eatthis.com.

После ночного голодания метаболизм ускоряется. Короткая утренняя тренировка не только запускает сжигание калорий, но и активизирует мышцы, которые будут работать весь день, объясняет Колин.

"Если вы чувствуете в себе силы, делайте упражнения натощак. Это ускорит процесс сжигания жира. Если нужно немного энергии, выпейте протеиновый коктейль или съешьте банан за 15 минут до тренировки", — добавил он.

Не откладывайте на потом — поставьте будильник на раннее утро и начните действовать! Колин предлагает несколько эффективных упражнений для сжигания жира на животе.

"Утренние упражнения" Колина для сжигания жира

Эта программа занимает около 10-12 минут. Выполняйте каждое движение в среднем или быстром темпе. Важно чувствовать напряжение в мышцах живота и легких, но не доводить себя до сильной усталости перед завтраком.

1. Ходьба на месте с подъемом коленей

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Поднимите левое колено к уровню бедра и одновременно вытяните правую руку вверх. Вернитесь в исходное положение. Повторите с другой стороны, продолжая движение.

2. Упражнение "Ветряная мельница"

Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. Держите легкий груз над головой в правой руке. Левую руку опустите вдоль тела. Отведите бедра назад и поверните туловище влево, пытаясь дотянуться левой рукой до левой ноги. Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.

3. Вращательные движения с ленточной эспандерной резинкой

Закрепите резинку на уровне груди. Возьмитесь за концы резинки обеими руками. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, локти согнуты, резинка на уровне груди. Поворачивайте туловище в сторону, натягивая резинку. Верните туловище в исходное положение. Поднимите руки вверх и вытяните резинку над головой. Медленно верните резинку в исходное положение.

4. Подъемы коленей стоя с гантелями

Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, держите легкие гантели в руках. Подтяните левое колено к груди, напрягая мышцы живота. Опустите ногу и повторите с другой стороны. Продолжайте чередовать движения.

5. Высокая планка с приседаниями

Начните с положения высокой планки, руки под плечами, тело вытянуто в прямую линию. Вытяните одну ногу вперед, затем другую, принимая положение глубокого приседа. Встаньте прямо, выпрямляя руки над головой. Вернитесь в исходное положение.

Эти упражнения помогут вам начать день активно и эффективно сжигать жир на животе. Не забывайте, что регулярность — ключ к успеху.

Уточнения

Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

