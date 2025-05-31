Челси добился исторического успеха после триумфа в Конференц-лиге

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"Челси" официально стал первым и единственным клубом в истории футбола, который выиграл все три текущих турнира УЕФА — Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru Футбольный мяч

Победа со счетом 4:1 над "Бетисом" во Вроцлаве не только добавила еще один трофей в копилку трофеев "синих", но и закрепила за ними репутацию одного из самых влиятельных клубов Европы в 21 веке.

После финалов Лиги чемпионов в 2012 и 2021 годах и триумфов в Лиге Европы в 2013 и 2019 годах Лига конференций стала последним элементом европейской мозаики, который нужно было собрать. И "Челси" справился с этим блестяще.

Это достижение тем более впечатляет, учитывая жесткую конкуренцию в английском и европейском футболе и долгий путь, который клуб проделал после сложного сезона в Премьер-лиге.

Для "Бетиса" финал стал первым в европейской истории клуба — шаг вперед для амбициозной андалузской команды, пусть даже результат и не принес им желаемого финала.

Уточнения

«Че́лси» (полное название — Футбольный клуб «Челси», англ. Chelsea Football Club, английское произношение: [ˈtʃɛlsiː 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Фулема на юго-западе Лондона.

