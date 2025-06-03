Три простых упражнения, которые должен делать каждый в 60 лет, чтобы быть сильным всю жизнь

С возрастом наше равновесие, устойчивость и координация могут ухудшаться. Один из способов противодействовать этому — наращивать силу с помощью функциональных тренировок.
Функциональные упражнения имитируют повседневные действия и укрепляют мышцы, которые мы используем регулярно, что может помочь нам двигаться хорошо дольше.
А когда мы сохраняем наши тела сильными и подвижными, мы менее подвержены травмам и хроническим заболеваниям.
Но это не означает, что нужно часами сидеть в спортзале или выполнять сложные тренировки.
Сертифицированный персональный тренер Эмма Гудман-Хорн, известная в соцсети под ником emergy100, специализируется на тренировках для пожилых людей. Она создала простую схему из трех упражнений, которую вы можете выполнять дома.
Для этой тренировки вам понадобится набор гантелей по 2 кг, но вы также можете использовать бутылки с водой в качестве утяжелителей.
Старайтесь выполнять 10 повторений каждого упражнения или 10 повторений на каждую сторону в трех подходах.
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
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