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Три простых упражнения, которые должен делать каждый в 60 лет, чтобы быть сильным всю жизнь

1:17
Спорт

С возрастом наше равновесие, устойчивость и координация могут ухудшаться. Один из способов противодействовать этому — наращивать силу с помощью функциональных тренировок.

Тренировка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тренировка

Функциональные упражнения имитируют повседневные действия и укрепляют мышцы, которые мы используем регулярно, что может помочь нам двигаться хорошо дольше.

А когда мы сохраняем наши тела сильными и подвижными, мы менее подвержены травмам и хроническим заболеваниям.

Но это не означает, что нужно часами сидеть в спортзале или выполнять сложные тренировки.

Сертифицированный персональный тренер Эмма Гудман-Хорн, известная в соцсети под ником emergy100, специализируется на тренировках для пожилых людей. Она создала простую схему из трех упражнений, которую вы можете выполнять дома.

  1. Приседания 3x10
  2. Подъемы на пятки 3x10
  3. Сгибания рук на бицепс 3x10

Для этой тренировки вам понадобится набор гантелей по 2 кг, но вы также можете использовать бутылки с водой в качестве утяжелителей.

Старайтесь выполнять 10 повторений каждого упражнения или 10 повторений на каждую сторону в трех подходах.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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