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Как проходить 10 000 шагов в день, даже не выходя из дома

4:48
Спорт

Это один из самых часто задаваемых вопросов среди тех, кто хочет оставаться в форме, но, возможно, не имеет времени или желания посвящать себя интенсивным тренировкам.

Женские ноги в розовых кроссовках
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги в розовых кроссовках

Ходьба — одно из самых простых и эффективных упражнений для улучшения здоровья, укрепления сердца и даже продления жизни. Но что делать, когда плохая погода, слишком много ежедневных обязательств или просто не хочется выходить?

Хорошая новость заключается в том, что достичь 10 тысяч шагов в день, не выходя из дома, вполне возможно. С помощью некоторых умных трюков и щепотки креативности вы можете фактически увеличить количество шагов в своей повседневной жизни, не выходя за дверь.

Вот семь простых и эффективных стратегий, чтобы оставаться активным и достигать своей цели, не выходя из дома.

Вот как пройти 10 тысяч шагов в день

Сочетайте упражнения с чем-то приятным

Один из самых простых способов сделать упражнения более увлекательными — это совместить их с чем-то приятным. Если просмотр телешоу или прослушивание подкастов — одно из ваших любимых занятий, вы можете использовать это себе на пользу. Фактически, ходьба на месте или марш во время просмотра последнего эпизода вашего любимого шоу позволит вам накапливать шаги, даже не осознавая этого.

Эксперты подтверждают это, согласно которым просмотр двух эпизодов сериала во время ходьбы на месте может позволить вам достичь 6000 шагов. Замечательный результат, учитывая, что именно столько времени многие люди проводят, сидя на диване.

Лестница — для более интенсивной тренировки

Если у вас дома есть лестница, используйте ее себе на пользу. Подъем и спуск по ступенькам не только помогает вам быстрее набрать нужное количество шагов, но и усиливает тренировку, так как заставляет тело работать против силы тяжести. Это движение особенно эффективно для укрепления ног, ягодиц и корпуса.

Если у вас нет доступа к лестнице, вы можете достичь аналогичного эффекта, используя аэробный степпер или даже просто ступеньку. Выполнение повторений вверх-вниз в течение нескольких минут может добавить сотни шагов к вашему ежедневному общему количеству.

Ходите, пока вы говорите по телефону

Звонки, будь то по работе или ради удовольствия, — это отличный способ двигаться, не напрягаясь. Вместо того чтобы сидеть и разговаривать по телефону, попробуйте пройтись по дому, возможно, следуя фиксированному маршруту из комнаты в комнату.

Эксперты говорят, что ходьба во время 30-минутного телефонного разговора может добавить до 3000 шагов к вашему ежедневному количеству. Это означает, что всего несколько звонков, разнесенных в течение дня, могут приблизить вас к достижению 10 000 шагов.

Превратите домашние дела в тренировку

Домашние дела можно превратить в прекрасную возможность для накопления шагов. Мы часто стараемся быть максимально эффективными, выполняя домашние дела, но разбиение задач на несколько этапов может увеличить движение, даже если мы этого не осознаем.

Например, вместо того, чтобы нести все сложенное белье сразу, попробуйте переносить одну вещь за раз на место. Пылесосить или мыть пол более динамичным способом также может помочь вам достичь вашей ежедневной цели.

Удлиняйте свои маршруты внутри дома (намеренно)

Как вы можете проходить 10 000 шагов в день, не выходя за дверь? Все просто: каждое небольшое движение может стать возможностью увеличить количество шагов.

Например, если в доме несколько ванных комнат, всегда выбирайте ту, которая дальше всего. Когда вы идете за чем-то на кухню, сделайте дополнительный круг, прежде чем вернуться. А если вы живете в небольшой квартире, вы можете делать несколько кругов по гостиной или коридору каждый час, чтобы накопить дополнительные шаги.

Эти мелочи могут показаться незначительными, но если их сложить в течение дня, они будут иметь большое значение.

Установите напоминание, чтобы регулярно двигаться

Когда вы работаете из дома или проводите много времени сидя, легко забыть двигаться. Установка будильника каждый час, чтобы напоминать себе сделать несколько шагов, может помочь вам распределить свои движения в течение дня.

Всего две-три минуты ходьбы каждый час могут помочь вам набрать значительное количество шагов без необходимости интенсивной тренировки.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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