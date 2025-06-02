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Похудеть с помощью ходьбы? Вот сколько нужно ходить каждый день, чтобы увидеть результат

3:22
Спорт

Это, без сомнения, один из самых популярных вопросов в Интернете среди тех, кто хочет вернуться в форму, не посещая спортзал и не подвергаясь изнурительным тренировкам. И это не совпадение: ходьба — одно из самых доступных, естественных и эффективных упражнений для тех, кто хочет похудеть здоровым, устойчивым и без стресса способом.

Пожилая женщина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилая женщина

Ходьба — это на самом деле низкоударная деятельность, подходящая для всех возрастов и разного уровня подготовки. Она не требует специальных навыков или дорогостоящего оборудования и может быть легко интегрирована в повседневную жизнь.

Но будьте осторожны: пяти минут ходьбы время от времени недостаточно для сжигания калорий. Чтобы получить реальные результаты, важно знать, как, сколько и как часто ходить.

Вот несколько основных правил, связанных с продолжительностью, интенсивностью и регулярностью, чтобы действительно понять, сколько вам нужно ходить, чтобы похудеть.

Продолжительность прогулки — один из самых важных факторов, которые следует учитывать. В целом, чтобы начать сжигать жир, нужно ходить не менее 30 последовательных минут в день в быстром темпе. Однако, если цель — похудеть, рекомендуемый экспертами порог увеличивается до 45-60 минут в день. Более длительные прогулки позволяют организму использовать жировые запасы в качестве топлива, запуская реальный механизм потери веса.

Если у вас мало времени, вы можете разделить прогулку на два 30-минутных сеанса: польза все равно будет значительной, особенно если вы будете поддерживать хороший темп.

Важно то, что это "активное" время, без слишком большого количества перерывов, для стимуляции обмена веществ и получения реальных результатов.

Ходьба, чтобы действительно работать, должна стать неотъемлемой частью распорядка дня. Идеалом было бы ходить не менее 5 дней в неделю, а если возможно, каждый день, даже всего по 30-45 минут. Последовательность — это фактор, который действительно имеет значение в долгосрочной перспективе.

Когда мы спрашиваем себя, сколько нужно ходить, чтобы похудеть, мы часто забываем об одной основополагающей детали: интенсивности. Чтобы быть действительно эффективной, ходьба должна быть в быстром темпе. Это означает поддержание скорости, которая увеличивает частоту сердечных сокращений и дыхания, но не достигает точки одышки.

В среднем речь идет о 5-6 км/ч или быстром, но устойчивом темпе.

Как легко понять, достаточно ли быстро вы ходите? Вы должны уметь говорить, но не петь.

В идеале вам следует ходить не менее 5 дней в неделю, а по возможности каждый день, по 30-45 минут. Последовательность — это фактор, который действительно имеет значение в долгосрочной перспективе.

Вы можете начать с небольших ежедневных прогулок, возможно, пешком до работы, избегая лифта, прогуливаясь после обеда или вечером.

Каждый шаг имеет значение, и превращение этой активности в ежедневную привычку позволит вам не только похудеть, но и улучшить свой образ жизни.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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