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Придайте тонус рукам после 50 лет: алмазные отжимания — сверхэффективное упражнение

2:18
Спорт

Есть доступное упражнение, которое эффективно укрепляет обвисшие руки. Его можно делать дома, без оборудования.

отжимания
Фото: freepik
отжимания

Алмазные отжимания — это разновидность классических отжиманий, в этой практике есть небольшая особенность, которая имеет решающее значение и еще больше задействует ваши трицепсы, сжигая жир и формируя вашу фигуру.

Многие упражнения можно выполнять дома, чтобы тонизировать дряблые руки. Например, отжимания на брусьях или сгибания бицепсов — отличные варианты для простого наращивания мышечной массы. То же самое касается алмазных отжиманий, немного более сложного движения, чем классические отжимания, которые можно выполнять где угодно, без гантелей или мебели.

В отличие от оригинальных отжиманий, алмазные имеют свою вариацию положения рук. Хотя это не имеет большого визуального значения, когда дело касается мышц, это совсем другая история. Действительно, алмазные отжимания задействуют грудные, дельтовидные и брюшные мышцы, но также, и в особенности, трицепсы. Кроме того, укрепляя равновесие, это упражнение является одним из самых эффективных для тонуса трицепсов и формирования рук без необходимости посещать спортзал.

Для выполнения алмазных отжиманий ключом является положение рук, которые должны быть "узким хватом".

Расположите руки под грудными мышцами, согните их вовнутрь и на расстоянии нескольких дюймов друг от друга, как будто формируя треугольник (или ромб).

Пол Лонгворт, сертифицированный персональный тренер и специалист по силовой и кондиционной подготовке, объясняет на веб-сайте Nike: "При алмазных отжиманиях вы соприкасаетесь большими и указательными пальцами, образуя ромб прямо в центре груди".

После этого вам нужно сгибать и разгибать руки так же, как при обычных отжиманиях, обязательно оставаясь на цыпочках. Эта разница изменяет распределение веса, делая алмазные отжимания более сложными, чем обычные отжимания.

Для новичков это упражнение можно выполнять на коленях.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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