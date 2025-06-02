Мощные трицепсы и сильные руки за 15 минут в день: делайте эти 3 упражнения дома

2:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Трицепсы, расположенные на задней стороне руки, отвечают за разгибание локтя и играют важную роль во многих повседневных действиях и видах спорта. Поддержание этих мышц сильными может помочь предотвратить травмы и улучшить эстетику ваших рук.

Фото: wikimedia.org by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Упражнения для рук

Тренировка трицепсов дома — практичная и эффективная альтернатива для тех, кто хочет увеличить мышечную силу без необходимости использования сложного оборудования. С помощью нескольких простых упражнений вы можете добиться значительных результатов. Ниже мы представим три эффективных упражнения для укрепления трицепсов в комфортных условиях.

Отжимания с упором на трицепс

Отжимания — классическое упражнение, которое можно адаптировать для упора на трицепс. Для этого нужно отрегулировать положение рук, поставив их ближе друг к другу, образовав треугольник из больших и указательных пальцев.

Лягте лицом вниз на пол, расположив руки под грудью.

Держите тело прямо, опираясь на кончики стоп.

Согните локти, удерживая их близко к телу, и опустите туловище, пока оно почти не коснется пола.

Верните тело в исходное положение, полностью выпрямив руки.

Выполните 3 подхода по 10-15 повторений, регулируя в зависимости от уровня сложности.

Отжимания на трицепс на стуле

Отжимания на трицепс — это упражнение, в котором для интенсивной работы мышц используется вес вашего собственного тела. Для их выполнения вам понадобится только прочный стул или скамья.

Сядьте на край стула, расположив руки рядом с бедрами.

Сдвиньте тело вперед, поддерживая себя руками, и вытяните ноги перед собой.

Согните локти, опуская тело, пока руки не образуют угол в 90 градусов.

Верните тело в исходное положение, выпрямляя руки.

Сделайте 3 подхода по 8-12 повторений.

Разгибание рук на трицепс с бутылкой воды

Встаньте прямо, держа бутылку с водой в обеих руках над головой.

Держите локти близко к голове и согните их, опуская бутылку за шею.

Вытяните руки обратно в исходное положение, напрягая трицепсы.

Выполните 3 подхода по 10-15 повторений, регулируя вес по мере необходимости.

Регулярная практика этих упражнений может повысить мышечную выносливость, что облегчает выполнение повседневных задач с меньшими усилиями.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

