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Мощные трицепсы и сильные руки за 15 минут в день: делайте эти 3 упражнения дома

2:38
Спорт

Трицепсы, расположенные на задней стороне руки, отвечают за разгибание локтя и играют важную роль во многих повседневных действиях и видах спорта. Поддержание этих мышц сильными может помочь предотвратить травмы и улучшить эстетику ваших рук.

Упражнения для рук
Фото: wikimedia.org by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Упражнения для рук

Тренировка трицепсов дома — практичная и эффективная альтернатива для тех, кто хочет увеличить мышечную силу без необходимости использования сложного оборудования. С помощью нескольких простых упражнений вы можете добиться значительных результатов. Ниже мы представим три эффективных упражнения для укрепления трицепсов в комфортных условиях.

Отжимания с упором на трицепс

Отжимания — классическое упражнение, которое можно адаптировать для упора на трицепс. Для этого нужно отрегулировать положение рук, поставив их ближе друг к другу, образовав треугольник из больших и указательных пальцев.

  • Лягте лицом вниз на пол, расположив руки под грудью.
  • Держите тело прямо, опираясь на кончики стоп.
  • Согните локти, удерживая их близко к телу, и опустите туловище, пока оно почти не коснется пола.
  • Верните тело в исходное положение, полностью выпрямив руки.
  • Выполните 3 подхода по 10-15 повторений, регулируя в зависимости от уровня сложности.

Отжимания на трицепс на стуле

Отжимания на трицепс — это упражнение, в котором для интенсивной работы мышц используется вес вашего собственного тела. Для их выполнения вам понадобится только прочный стул или скамья.

  • Сядьте на край стула, расположив руки рядом с бедрами.
  • Сдвиньте тело вперед, поддерживая себя руками, и вытяните ноги перед собой.
  • Согните локти, опуская тело, пока руки не образуют угол в 90 градусов.
  • Верните тело в исходное положение, выпрямляя руки.
  • Сделайте 3 подхода по 8-12 повторений.

Разгибание рук на трицепс с бутылкой воды

  • Встаньте прямо, держа бутылку с водой в обеих руках над головой.
  • Держите локти близко к голове и согните их, опуская бутылку за шею.
  • Вытяните руки обратно в исходное положение, напрягая трицепсы.
  • Выполните 3 подхода по 10-15 повторений, регулируя вес по мере необходимости.

Регулярная практика этих упражнений может повысить мышечную выносливость, что облегчает выполнение повседневных задач с меньшими усилиями.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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