Мощные трицепсы и сильные руки за 15 минут в день: делайте эти 3 упражнения дома

Трицепсы, расположенные на задней стороне руки, отвечают за разгибание локтя и играют важную роль во многих повседневных действиях и видах спорта. Поддержание этих мышц сильными может помочь предотвратить травмы и улучшить эстетику ваших рук.
Тренировка трицепсов дома — практичная и эффективная альтернатива для тех, кто хочет увеличить мышечную силу без необходимости использования сложного оборудования. С помощью нескольких простых упражнений вы можете добиться значительных результатов. Ниже мы представим три эффективных упражнения для укрепления трицепсов в комфортных условиях.
Отжимания — классическое упражнение, которое можно адаптировать для упора на трицепс. Для этого нужно отрегулировать положение рук, поставив их ближе друг к другу, образовав треугольник из больших и указательных пальцев.
Отжимания на трицепс — это упражнение, в котором для интенсивной работы мышц используется вес вашего собственного тела. Для их выполнения вам понадобится только прочный стул или скамья.
Регулярная практика этих упражнений может повысить мышечную выносливость, что облегчает выполнение повседневных задач с меньшими усилиями.
Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).
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