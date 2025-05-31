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Оставьте его в покое! Соболенко заступилась за Джоковича

1:04
Спорт

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась в защиту Новака Джоковича, который подвергся критике.

Новак Джокович
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новак Джокович

Она подчеркнула, что многие пытаются оказать на него давление, но Джокович находится в хорошей форме и обладает как физической, так и умственной силой.

Соболенко выразила уверенность, что он способен продолжать выступать на высоком уровне ещё два-три года.

"Оставьте его в покое. Он в форме. Силён умственно и физически. Думаю, он готов играть ещё два, три года", — сказала Соболенко.

Она также отметила, что у каждого спортсмена бывают взлёты и падения, и с возрастом становится всё труднее поддерживать стабильный уровень игры. Однако, по её словам, когда Джокович здоров и готов, он показывает выдающиеся результаты в теннисе.

Соболенко в ходе пресс-конференции призвала оставить сербского теннисиста в покое и выразила сожаление о том, что произойдёт, если он решит завершить карьеру.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист, считается одним из лучших игроков в истории тенниса.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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