Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась в защиту Новака Джоковича, который подвергся критике.
Она подчеркнула, что многие пытаются оказать на него давление, но Джокович находится в хорошей форме и обладает как физической, так и умственной силой.
Соболенко выразила уверенность, что он способен продолжать выступать на высоком уровне ещё два-три года.
"Оставьте его в покое. Он в форме. Силён умственно и физически. Думаю, он готов играть ещё два, три года", — сказала Соболенко.
Она также отметила, что у каждого спортсмена бывают взлёты и падения, и с возрастом становится всё труднее поддерживать стабильный уровень игры. Однако, по её словам, когда Джокович здоров и готов, он показывает выдающиеся результаты в теннисе.
Соболенко в ходе пресс-конференции призвала оставить сербского теннисиста в покое и выразила сожаление о том, что произойдёт, если он решит завершить карьеру.
Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист, считается одним из лучших игроков в истории тенниса.
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